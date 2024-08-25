((التسهيلات التجارية)) تقدم الدعم لـ((عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حضر‭ ‬مناسبة‭ ‬تسليم‭ ‬الدعم‭ ‬كُل‭ ‬من‭ ‬رياض‭ ‬ساتر،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬للسيارات‭ ‬وعبدالله‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬بوخوه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬ومن‭ ‬مؤسسة‭ ‬مركز‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬الدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬السماك،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وخليل‭ ‬الحمد‭ ‬وسند‭ ‬محمد‭ ‬سند‭.‬

وأكد‭ ‬بوخوه‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسة‭ ‬يأتي‭ ‬تعبيراً‭ ‬لالتزام‭ ‬الشركة‭ ‬المستمر‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ودعم‭ ‬مبادراتها‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الرعاية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬والإنسانية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬التكافل‭ ‬المجتمعي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬السماك‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬وتقديره‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدعم،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دور‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬المؤسسة‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المجتمعية‭ ‬المقدمة‭ ‬لشريحة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والنهوض‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الموجهة‭ ‬اليهم‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المؤسسة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬القيّمة‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬المدني‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬