((التسهيلات التجارية)) تقدم الدعم لـ((عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار تعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة عبر مسيرتها في العطاء الخيري والاجتماعي، قدمت شركة البحرين للتسهيلات التجارية دعماً لمؤسسة مركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين، التابعة لجمعية الحكمة للمتقاعدين، متمثلًا في سيارة من نوع هافال. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز جهود المؤسسة في تقديم الرعاية اللازمة لكبار السن من منتسبيها، وتحسين جودة حياتهم، والمساهمة في تطوير برامج المؤسسة وتلبية احتياجاتها.
حضر مناسبة تسليم الدعم كُل من رياض ساتر، رئيس مجلس إدارة شركة التسهيلات للسيارات وعبدالله عبدالرزاق بوخوه، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، ومن مؤسسة مركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين الدكتور سعيد السماك، الرئيس التنفيذي وخليل الحمد وسند محمد سند.
وأكد بوخوه أن دعم المؤسسة يأتي تعبيراً لالتزام الشركة المستمر بدورها في أنشطة المسؤولية الاجتماعية، وهو ما ينسجم مع حرص الشركة المتواصل على تعميق أواصر التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ودعم مبادراتها النوعية في مجالات الرعاية وتنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية المختلفة، وذلك بما يساهم في تعزيز روح التكافل المجتمعي.
من جانبه، أعرب الدكتور سعيد السماك عن امتنانه وتقديره لشركة البحرين للتسهيلات التجارية على هذا الدعم، مثمنًا دور الشركة في دعم مساعي المؤسسة نحو تطوير الخدمات المجتمعية المقدمة لشريحة كبار السن والنهوض بالمزيد من المشروعات الموجهة اليهم بما يتماشى مع أهداف المؤسسة، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الشراكة القيّمة نموذجًا يُحتذى به لتعزيز التعاون بين القطاعين المدني والخاص في مملكة البحرين.
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