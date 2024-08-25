الجامعة الخليجية تطلق ((الكونغرس العالمي للابتكار)) أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت الجامعة الخليجية إطلاق فعاليات الدورة الأولى للكونغرس العالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة (
ICIAT -2024) في الفترة من 30 - 31 أكتوبر المقبل، من أجل تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة على مستوى العالم، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار.
وقالت رئيس مجلس الأمناء ومجلس الإدارة البروفيسور منى بنت راشد الزاني إن تنظيم هذا الكونغرس يعكس التزام الجامعة الخليجية بدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، موضحة أن الخطة الاستراتيجية تعمل على الاهتمام بالتحول الرقمي بالجامعة والبحث العلمي والابتكار.
وأضافت البروفيسور منى بنت راشد الزاني «نحن فخورون بتقديم منصة تجمع بين العلماء والمهنيين لتبادل الأفكار والرؤى التي تسهم في تقدم المجتمع، ونطمح أن يكون الكونغرس حافزاً للابتكار والتعاون العالمي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة».
وأشارت إلى حرص مجلس الأمناء على دعم كل ما يسهم في تمتين العملية التعليمية وتعزيز جودة البرامج، وصقل مهارات الطلاب، والنهوض بالواقع التعليمي في مجال البحث العلمي ومشاريع التعلم والتدريب وخدمة المجتمع، بما يحقق متطلبات سوق العمل البحريني ويبرز خريجين متميزين قادرين على قيادة المستقبل.
وقال رئيس الجامعة البروفيسور مهند المشهداني «نحن سعداء بإطلاق الكونغرس العالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في البحرين، ونتطلع إلى أن يكون هذا الحدث منصة عالمية لتبادل الأفكار المبتكرة والحلول التكنولوجية».
وأشار البروفيسور مهند المشهداني إلى أن الكونغرس يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية لخلق مستقبل أفضل قائم على الابتكار والمعرفة.
وأضاف أن الكونغرس يجسد رؤية الجامعة في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في المنطقة والمساهمة في تطوير المجتمع من خلال تبادل المعرفة والخبرات، ويعكس التزام الجامعة بدعم رؤية 2030، من خلال تشجيع الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار.
وبيّن المشهداني أن الكونغرس يولي أهمية خاصة لموضوع الاستدامة، حيث يتناول كيفية دمج الابتكارات التكنولوجية مع المبادرات البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الممارسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأكد رئيس مجلس البحث العلمي في الجامعة الخليجية الدكتور محمد الشيخلي أن الكونغرس العالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة يمثل فرصة فريدة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف الدكتور محمد الشيخلي «نحن نؤمن بأن التعاون الدولي هو مفتاح التقدم العلمي والتكنولوجي، ونسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين المؤسسات على مستوى العالم.»
وأوضح أن الكونغرس العالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة يضم أربع مؤتمرات متزامنة تغطي مجالات متميزة، ويشمل المؤتمر الدولي الثالث للعلوم والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ( ICSEAT )، والمؤتمر الدولي الرابع للإعلام الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والميتافيرس ( DMAITM )، والمؤتمر الدولي الثالث لتحول الأعمال والابتكار والاستدامة الرقمية ( ICBDTIS )، والمؤتمر الدولي الأول للقانون الرقمي والتطورات التكنولوجية ( ICDLTA )، الذي يستعرض تأثير التقدم التكنولوجي على الأطر القانونية.
وقال الدكتور محمد الشيخلي إن الكونغرس العالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة يهدف إلى تعزيز التعاون المتعدد التخصصات من خلال جمع الباحثين والأكاديميين والمتخصصين من مجالات مختلفة مثل العلوم والهندسة والإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والقانون.
وذكر الكونغرس يركز على تشجيع الابتكار التكنولوجي عبر عرض أحدث الأبحاث والتقنيات، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية مثل الاستدامة والتحول الرقمي والتبعات القانونية للتطورات التكنولوجية. كما يسعى إلى دعم التحول الرقمي من خلال استراتيجيات فعالة وتعزيز الأطر القانونية التي تدعم الابتكار وتحمي مصالح المجتمع.
وأضاف أن الكونغرس يهدف من خلال توفير منصة لتشجيع الباحثين الشباب وتطوير الشراكات بين الصناعة والأكاديميا إلى دفع النمو الاقتصادي وضمان تأثير الأبحاث الأكاديمية على العالم الواقعي، بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على دور البحرين كواحة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز مكانة الجامعة الخليجية في دعم البحث والابتكار.
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