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الجامعة الخليجية تطلق ((الكونغرس العالمي للابتكار)) أكتوبر المقبل

8/25/2024 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬إطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬للكونغرس‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ (‬ ICIAT -2024‭) ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭.‬

وقالت‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منى‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬الزاني‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الكونغرس‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬بدعم‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتطوير‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالجامعة‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭.‬

وأضافت‭ ‬البروفيسور‭ ‬منى‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬الزاني‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتقديم‭ ‬منصة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬العلماء‭ ‬والمهنيين‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬المجتمع،‭ ‬ونطمح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الكونغرس‭ ‬حافزاً‭ ‬للابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمتين‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬البرامج،‭ ‬وصقل‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالواقع‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬ومشاريع‭ ‬التعلم‭ ‬والتدريب‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬ويبرز‭ ‬خريجين‭ ‬متميزين‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬المستقبل‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإطلاق‭ ‬الكونغرس‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬والحلول‭ ‬التكنولوجية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكونغرس‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحثية‭ ‬والشركات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لخلق‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والمعرفة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الكونغرس‭ ‬يجسد‭ ‬رؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بدعم‭ ‬رؤية‭ ‬2030،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭.‬

وبيّن‭ ‬المشهداني‭ ‬أن‭ ‬الكونغرس‭ ‬يولي‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬لموضوع‭ ‬الاستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬يتناول‭ ‬كيفية‭ ‬دمج‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬البيئية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الشيخلي‭ ‬أن‭ ‬الكونغرس‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للمشاركين‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الشيخلي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬التقدم‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحثية‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬‮»‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الكونغرس‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬يضم‭ ‬أربع‭ ‬مؤتمرات‭ ‬متزامنة‭ ‬تغطي‭ ‬مجالات‭ ‬متميزة،‭ ‬ويشمل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الثالث‭ ‬للعلوم‭ ‬والهندسة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ (‬ ICSEAT ‭)‬،‭ ‬والمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الرابع‭ ‬للإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والميتافيرس‭ (‬ DMAITM ‭)‬،‭ ‬والمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الثالث‭ ‬لتحول‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬والاستدامة‭ ‬الرقمية‭ (‬ ICBDTIS ‭)‬،‭ ‬والمؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬للقانون‭ ‬الرقمي‭ ‬والتطورات‭ ‬التكنولوجية‭ (‬ ICDLTA ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يستعرض‭ ‬تأثير‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬على‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الشيخلي‭ ‬إن‭ ‬الكونغرس‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المتعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جمع‭ ‬الباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬العلوم‭ ‬والهندسة‭ ‬والإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والأعمال،‭ ‬والقانون‭.‬

وذكر‭ ‬الكونغرس‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬عبر‭ ‬عرض‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتقنيات،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬للتحديات‭ ‬العالمية‭ ‬مثل‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتبعات‭ ‬القانونية‭ ‬للتطورات‭ ‬التكنولوجية‭. ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فعالة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحمي‭ ‬مصالح‭ ‬المجتمع‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الكونغرس‭ ‬يهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الباحثين‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬الصناعة‭ ‬والأكاديميا‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وضمان‭ ‬تأثير‭ ‬الأبحاث‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬الواقعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬البحرين‭ ‬كواحة‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البحث‭ ‬والابتكار‭.‬

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