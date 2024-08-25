((الإرسالية الأمريكية)) يتعاون مع كلية طبية عريقة في الهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CMCofVellore

ووفقًا‭ ‬لمذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬المؤسستان‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬سيتم‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الأطباء‭ ‬والجراحين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومهارات‭ ‬طاقم‭ ‬التمريض‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬كفاءة‭ ‬الموظفين‭ ‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخدمات‭ ‬السريرية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تخطيط‭ ‬كهرباء‭ ‬الدماغ،‭ ‬وتخطيط‭ ‬صدى‭ ‬القلب،‭ ‬وغرف‭ ‬العمليات،‭ ‬ووحدات‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭. ‬

وقع‭ ‬الاتفاق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركات‭ ‬لدى‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان،‭ ‬ومدير‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬فيلور‭ ‬الدكتور‭ ‬فيكرام‭ ‬ماثيوز‭.

‬وتهدف‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬تخصصات‭ ‬فرعية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الأبحاث‭ ‬الطبية‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬شيريان‭: ‬‮«‬سيأتي‭ ‬أطباء‭ ‬ CMC ‭ ‬ Vellore ‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إجازات‭ ‬تفرغ‭ ‬لتقديم‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مرضى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وسيحصل‭ ‬أطباؤنا‭ ‬الذين‭ ‬يزورون‭ ‬ CMC ‭ ‬ Vellore ‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬معزز‭ ‬للأمراض،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬حصول‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬العلاجية‮»‬‭. ‬

تشترك‭ ‬كلتا‭ ‬المنظمتين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التراث‭ ‬الممتد‭ ‬لـ120‭ ‬عامًا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تأسيسهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجالس‭ ‬الإرسالية‭ ‬التابعة‭ ‬لنفس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ (‬ RCA ‭). ‬تأسست‭ ‬ CMC ‭ ‬ Vellore ‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1900،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المبشر‭ ‬الأمريكي‭ ‬الدكتورة‭ ‬إيدا‭ ‬س‭. ‬سكودر،‭ ‬وتأسست‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1903‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مبشر‭ ‬أمريكي‭ ‬آخر،‭ ‬وهو‭ ‬الدكتور‭ ‬صموئيل‭ ‬زويمر‭.

‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬ CMC ‭ ‬ Vellore ‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬المنشأة‭ ‬الطبية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسح‭ ‬ Outlook ‭ ‬ ICARE ‭ ‬لكليات‭ ‬الطب‭ ‬والمستشفيات‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬بحسب‭ ‬استطلاعات‭ ‬ NIRF ‭ (‬إطار‭ ‬التصنيف‭ ‬المؤسسي‭ ‬الوطني‭) ‬ – ‭ ‬الطبي،‭ ‬وفي‭ ‬استطلاعات‭ ‬ India ‭ ‬ Today ‭ (‬الطبية‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬ Newsweek ‭-‬ Statista ‭ ‬لأفضل‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬الهند‭).‬