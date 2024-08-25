((الإرسالية الأمريكية)) يتعاون مع كلية طبية عريقة في الهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مستشفى الإرسالية الأمريكية توقيع اتفاقية تعاون مع
CMC
of
Vellore في الهند، وذلك لتطوير الخبرة الطبية والجراحية في البحرين، بما يرفعها إلى المستويات العالمية.
ووفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسستان مؤخرًا، سيتم تطوير مهارات الأطباء والجراحين في مستشفى الإرسالية الأمريكية ومهارات طاقم التمريض ورفع مستويات كفاءة الموظفين بما يتعلق بالخدمات السريرية المتخصصة، والتي تشمل تخطيط كهرباء الدماغ، وتخطيط صدى القلب، وغرف العمليات، ووحدات العناية المركزة.
وقع الاتفاق كل من الرئيس التنفيذي للشركات لدى مستشفى الإرسالية الأمريكية بمملكة البحرين الدكتور جورج شيريان، ومدير كلية الطب المسيحية في فيلور الدكتور فيكرام ماثيوز.
وتهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى تدشين تخصصات فرعية جديدة في المستشفى وتحسين جودة الأبحاث الطبية.
وقال الدكتور شيريان: «سيأتي أطباء CMC Vellore إلى البحرين في إجازات تفرغ لتقديم خبراتهم في علاج مرضى مملكة البحرين. وسيحصل أطباؤنا الذين يزورون CMC Vellore أيضًا على فهم معزز للأمراض، مما سيسهم في حصول المرضى على أفضل المستويات العلاجية».
تشترك كلتا المنظمتين في نفس التراث الممتد لـ120 عامًا، حيث تم تأسيسهما من قبل مجالس الإرسالية التابعة لنفس الكنيسة الإصلاحية في أمريكا ( RCA ). تأسست CMC Vellore في الهند في عام 1900، من قبل المبشر الأمريكي الدكتورة إيدا س. سكودر، وتأسست مستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين في عام 1903 أيضًا من قبل مبشر أمريكي آخر، وهو الدكتور صموئيل زويمر.
في عام 2024، تم تصنيف CMC Vellore على أنها المنشأة الطبية الأولى في الهند من خلال مسح Outlook ICARE لكليات الطب والمستشفيات. كما تم تصنيفها أيضًا في المرتبة الثالثة بحسب استطلاعات NIRF (إطار التصنيف المؤسسي الوطني) – الطبي، وفي استطلاعات India Today (الطبية)، وفي المرتبة الرابعة في استطلاع Newsweek - Statista لأفضل المستشفيات في العالم (الهند).
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