اتحاد كمال الأجسام يسدل الستار على بطولة خالد بن حمد المفتوحة لبناء الأجسام بنجاح كبير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬بمعية‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لبطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬المفتوحة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركات‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬شهدت‭ ‬مسابقات‭ ‬البطولة‭ ‬تنافساً‭ ‬قوياً‭ ‬وتفاعلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬البطولة‭.‬

وتابع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬فئتي‭ ‬الجونيور‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬والماستر‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬بمعية‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭.‬

وقد‭ ‬ثمن‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬عالياً‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لبطولة‭ ‬سموه‭ ‬المفتوحة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المنشود‭ ‬لها،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬الكبيرين‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عموماً‭ ‬ورياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬سموه،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬سخر‭ ‬جميع‭ ‬امكانياته‭ ‬لاستحضار‭ ‬كافة‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والفنية‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬سموه،‭ ‬وعلى‭ ‬أثره‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭ ‬وحضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬غفيراً‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أجمل‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الخليجية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬بمشاركة‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬وتحكيم‭ ‬المنافسات‭ ‬والذي‭ ‬أوصلها‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭.‬

وثمن‭ ‬أيضاً‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬دعم‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر،‭ ‬مثمناً‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬لجميع‭ ‬أنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬وخطط‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭.‬

وأشاد‭ ‬الحداد‭ ‬بدعم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وفارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬باللجنة،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬سخية‭ ‬لاتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬والشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬والراعية‭.‬