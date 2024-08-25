اتحاد كمال الأجسام يسدل الستار على بطولة خالد بن حمد المفتوحة لبناء الأجسام بنجاح كبير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حقق الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية نجاحاً جديداً على مستوى تنظيم واستقطاب البطولات، حيث شهدت بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المفتوحة لبناء الأجسام التي أقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عندما سجلت في يوم الجمعة الماضي مشاركة أكثر من 120 لاعباً من داخل وخارج مملكة البحرين، وشهدت قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين تنافساً قوياً في جميع المسابقات والفئات وحضورا جماهيريا غفيرا.
وبحضور الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للرياضة بمعية سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة خالد بن حمد المفتوحة لبناء الأجسام وعدد كبير من الضيوف وكبار الشخصيات وممثلي الشركات والجهات الداعمة شهدت مسابقات البطولة تنافساً قوياً وتفاعلاً كبيراً من الجماهير التي حرصت على الحضور في قاعة البطولة.
وتابع الدكتور عبدالرحمن عسكر جانباً من المنافسات وشارك في تتويج فئتي الجونيور كمال الأجسام والماستر كمال الأجسام بمعية سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية.
وقد ثمن سامي الحداد عالياً دعم ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لبطولة سموه المفتوحة لبناء الأجسام، الذي كان السبب الرئيس في تحقيق النجاح المنشود لها، معرباً عن فخره واعتزازه الكبيرين بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة البحرينية عموماً ورياضة كمال الأجسام خصوصاً من سموه، مشيراً إلى أن اتحاد كمال الأجسام سخر جميع امكانياته لاستحضار كافة عوامل النجاح من الناحية التنظيمية والفنية للبطولة التي تحمل اسم سموه، وعلى أثره شهدت البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين من داخل وخارج البحرين وحضوراً جماهيرياً غفيراً في أحد أجمل الأيام التي تعيشها رياضة كمال الأجسام البحرينية، كما حرص الاتحاد البحريني لكمال الأجسام من منطلق التعاون مع الاتحادات الخليجية الشقيقة لبناء الأجسام بمشاركة الحكام الدوليين في ادارة وتحكيم المنافسات والذي أوصلها إلى بر الأمان.
وثمن أيضاً سامي الحداد دعم الهيئة العامة للرياضة ورئيسها التنفيذي الدكتور عبدالرحمن عسكر، مثمناً كل ما تقدمه الهيئة العامة للرياضة من دعم ومساندة لجميع أنشطة وبرامج وخطط اتحاد كمال الأجسام.
وأشاد الحداد بدعم اللجنة الأولمبية البحرينية وفارس الكوهجي الأمين العام باللجنة، وكل ما تقدمه اللجنة الأولمبية البحرينية من دعم ومساندة سخية لاتحاد كمال الأجسام وجميع الجهات والشركات الداعمة والراعية.
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