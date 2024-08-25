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منتخبات الطاولة تشارك في بطولة غرب آسيا

8/25/2024 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غادر‭ ‬وفد‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬منتخبات‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭.‬

وضم‭ ‬الوفد‭ ‬المغادر،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬علي‭ ‬المادح‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬بدر‭ ‬شمسان‭ ‬والادارية‭ ‬شيماء‭ ‬الذوادي‭ ‬والاداري‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬والمدربين‭ ‬سلوبدان‭ ‬تاسكو‭ ‬وليي‭ ‬جينيونغ‭ ‬ورامي‭ ‬عاطف،‭ ‬واللاعبين‭: ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬ومحمد‭ ‬عباس‭ ‬وسيد‭ ‬مرتضى‭ ‬حسين‭ ‬وإلياس‭ ‬الياسي‭ ‬ومحمد‭ ‬نادر‭ ‬وحسين‭ ‬جابر‭ ‬ومجيد‭ ‬العالي‭ ‬وعلي‭ ‬يوسف‭ ‬والسيد‭ ‬ناصر‭ ‬سيدعلوي‭ ‬وحسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬وسيد‭ ‬أحمد‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬وعلي‭ ‬الهاشمي‭ ‬وحسين‭ ‬جعفر،‭ ‬واللاعبات‭: ‬أمروتا‭ ‬أميت‭ ‬وكنده‭ ‬محمود‭ ‬وحصة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ودانة‭ ‬الخياط‭ ‬وريان‭ ‬عماد‭.‬

وسيشارك‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬والاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭ ‬والفرق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القرعة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبطولة‭.‬

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