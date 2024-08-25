منتخبات الطاولة تشارك في بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
غادر وفد منتخباتنا الوطنية لكرة الطاولة إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في بطولة منتخبات غرب آسيا التي ستقام خلال الفترة من 26 أغسطس الحالي حتى 2 سبتمبر القادم.
وضم الوفد المغادر، نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة علي عبد علي المادح وعضو مجلس الادارة بدر شمسان والادارية شيماء الذوادي والاداري عبدالرحمن والمدربين سلوبدان تاسكو وليي جينيونغ ورامي عاطف، واللاعبين: راشد سند ومحمد عباس وسيد مرتضى حسين وإلياس الياسي ومحمد نادر وحسين جابر ومجيد العالي وعلي يوسف والسيد ناصر سيدعلوي وحسن إبراهيم وعلي حسين وسيد أحمد وسيد هاشم وعلي الهاشمي وحسين جعفر، واللاعبات: أمروتا أميت وكنده محمود وحصة عبدالرحمن ودانة الخياط وريان عماد.
وسيشارك الجهاز الفني في قرعة البطولة والاجتماع الفني للتعرف على المواجهات في الفردي والزوجي والفرق من خلال القرعة المفتوحة للبطولة.
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