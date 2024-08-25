((الشيخ)) يطل عبر ((أخبار الخليج الرياضي)) ويقول: حبي وشغفي بالكرة الطائرة وراء استمراري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الكابتن محمد الشيخ عضو مجلس إدارة نادي البسيتين، المدرب الحالي لمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، واحد من الأسماء التي زاولت الكرة الطائرة، ودربها، وأدارها، ينتمي إلى الجيل الذي أحب اللعبة لذاتها، ومن هذا المنطلق لم نفاجأ عندما سألناه عن سر استمراره مع اللعبة حتى الآن؟ إذ قال لنا: الحب والشغف لا غير.
ولا يمكن أن يأتي ذكر الكرة الطائرة الشاطئية من دون ذكر اسمه، إذ إن كل إنجازاته تحققت مع هذه اللعبة بحسب تعبيره، حوار خفيف جمعنا على صفحات الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» مع الكابتن محمد الشيخ، وإليكم ما دار.
1- محمد الشيخ كان لاعبا دوليا ومدربا لمنتخب الكرة الطائرة الشاطئية واليوم يدير اللعبة في نادي البسيتين.. ما الذي يدفعك إلى الاستمرار مع الكرة الطائرة حتى اليوم؟
بطبيعة الحال لولا حبي وشغفي بالكرة الطائرة لما دفعني إلى الاستمرار والوجود معها حتى يومنا هذا.
2- من هو المدرب الذي اكتشف الكابتن محمد الشيخ وكان له الدور في صقله؟
ليس هناك مدرب واحد بذاته، وإنما هناك ثلاثة مدربين كان لهم دور في اكتشاف وصقل محمد الشيخ هم: المرحوم عيسى اليحيى، وخالد سند، وسلمان مساعد.
3- ما العوامل التي جذبتك إلى الكرة الطائرة وترك كرة القدم وخاصة أنك في منطقة المحرق؟
لسبب واحد لا غير، هو أن الكرة الطائرة كانت اللعبة الوحيدة المتاحة حينذاك في نادي التقدم.
4- هل الكرة الطائرة تحتاج إلى ذكاء أو فن أو قوة أم إلى كل ذلك؟ ولماذا؟
الكرة الطائرة تحتاج إلى كل العناصر التي ذكرت في السؤال حتى نصل إلى مرحلة الإتقان.
5- من اللاعب الأميز بين لاعبي جيلك من وجهة نظرك؟ وبماذا تميز؟
لاعب نادي الحالة الكابتن عيسى بورشيد الذي يلعب في مركز4 هو الأميز، عطفا على ما يتميز به من ضرب قوي ساحق، وارتقاء عال، فضلا عن ميزة حسم النقاط في الأوقات الضرورية من الأشواط.
6- هل ترى أن جيل الكرة الطائرة الحالي محظوظ إعلاميا مقارنة بجيلكم؟ وما الأسباب؟
بكل تأكيد، من خلال التغطيات الإعلامية الموسعة، ونقل المباريات، فضلا عن الجانب الاحترافي.
-7 لو كان هناك تخصص في تدريب الكرة الطائرة.. هل تختار تدريب لاعبي الصالات أم الشواطئ؟ ولماذا؟
بكل تأكيد سأنحاز وأختار الكرة الطائرة الشاطئية نظرا إلى أن كل إنجازاتي قد ارتبطت بهذه اللعبة، فضلا عن حبي لها.
8- كان لدينا جيل ذهبي للكرة الطائرة الشاطئية.. من هو اللاعب الأكثر موهبة مر عليك؟ وبماذا كان ينفرد؟
طبعا الكابتن عبدالقادر عبدالله لاعب النصر سابقا ومدرب الفئات حاليا، كان يتميز بالدفاع القوي في الملعب.
9- محمد الشيخ من جيل المدرسة الآسيوية.. بماذا كانت تتميز هذه المدرسة؟
أكثر ما كان يميزها هو التركيبات الهجومية على الشبكة، والسرعة، زد على ذلك التغطية الدفاعية الخلفية القوية.
10- تدربت على أيدي مجموعة من المدربين من ضمنهم المدير الفني التونسي الدكتور فتحي المكور.. ما الأسلوب الذي كان يتبعه في التعامل معكم في التدريب؟
العمل الجماعي، وبث الروح القتالية في اللاعبين وترجمة ذلك في الملعب، إذ اتجه إلى عمل معسكرات في الدول الأوروبية، ونتج عن ذلك تطور اللعبة بشكل ملحوظ.
11- لو طلب منك خمس أفكار للمساهمة في تطوير الكرة الطائرة فما هي؟
الاعتماد على الفئات العمرية، والمشاركة في مختلف البطولات بمختلف الفئات العمرية، وإعداد برنامج زمني لا يقل عن أربع سنوات لتحقيق الرؤية والهدف، والتعاقد مع مدرب عالمي للتخطيط والإعداد الفني والرياضي للمنتخب، وتحفيز لاعبي الفئات المتميزين بجوائز قيمة.
12- ماذا لو كلفت بوضع تشكيلة للمنتخب من سبعة لاعبين مع مدربها... من ستختار؟
محمود حسن، حسن عليوي، محمد عمر، علي إبراهيم، ناصر عنان، محمد يعقوب، حسين سلطان، والمدرب البرازيلي كاكاروتو.
13- كيف ترى الكرة الطائرة المحلية خلال الفترة القادمة؟ وما الأسباب؟
متطورة، وتتميز بعناصرها الشابة، وتحتاج إلى اهتمام مضاعف من الاتحاد لإعداد منتخب المستقبل.
14- طائرة البسيتين في فترة الأخوين عبدالله ومحمد سعد عندما كانا يشرفان على الفريق فنيا كان للبسيتين شنة ورنة وشخصية تحسب له الأندية ألف حساب ويكنون للفريق ومدربيه كل التقدير.. هل يمكن للبسيتين أن يستنسخ تلك الفترة الجميلة ويكررها من جديد؟
يمكن تحقيق ذلك وفق الخطوات الآتية: إحداث تغيير على ميزانية اللعبة، والتعاقد مع أفضل اللاعبين في المنافسات المحلية، واستقطاب محترف ذي خبرة ومستوى عال.
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