((الشيخ)) يطل عبر ((أخبار الخليج الرياضي)) ويقول: حبي وشغفي بالكرة الطائرة وراء استمراري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬ذكر‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬إنجازاته‭ ‬تحققت‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره،‭ ‬حوار‭ ‬خفيف‭ ‬جمعنا‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ،‭ ‬وإليكم‭ ‬ما‭ ‬دار‭.‬

1-‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬دوليا‭ ‬ومدربا‭ ‬لمنتخب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬واليوم‭ ‬يدير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البسيتين‭.. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يدفعك‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬حتى‭ ‬اليوم؟

بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬لولا‭ ‬حبي‭ ‬وشغفي‭ ‬بالكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬لما‭ ‬دفعني‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬والوجود‭ ‬معها‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭.‬

2-‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬اكتشف‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬صقله؟

ليس‭ ‬هناك‭ ‬مدرب‭ ‬واحد‭ ‬بذاته،‭ ‬وإنما‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدربين‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬هم‭: ‬المرحوم‭ ‬عيسى‭ ‬اليحيى،‭ ‬وخالد‭ ‬سند،‭ ‬وسلمان‭ ‬مساعد‭.‬

3-‭ ‬ما‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬جذبتك‭ ‬إلى‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وترك‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وخاصة‭ ‬أنك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المحرق؟

لسبب‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬غير،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬كانت‭ ‬اللعبة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المتاحة‭ ‬حينذاك‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬التقدم‭.‬

4-‭ ‬هل‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ذكاء‭ ‬أو‭ ‬فن‭ ‬أو‭ ‬قوة‭ ‬أم‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ذلك؟‭ ‬ولماذا؟

الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬السؤال‭ ‬حتى‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الإتقان‭.‬

5-‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬الأميز‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬جيلك‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك؟‭ ‬وبماذا‭ ‬تميز؟

لاعب‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬الكابتن‭ ‬عيسى‭ ‬بورشيد‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬مركز4‭ ‬هو‭ ‬الأميز،‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ضرب‭ ‬قوي‭ ‬ساحق،‭ ‬وارتقاء‭ ‬عال،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ميزة‭ ‬حسم‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الضرورية‭ ‬من‭ ‬الأشواط‭.‬

6-‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬جيل‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الحالي‭ ‬محظوظ‭ ‬إعلاميا‭ ‬مقارنة‭ ‬بجيلكم؟‭ ‬وما‭ ‬الأسباب؟

بكل‭ ‬تأكيد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التغطيات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الموسعة،‭ ‬ونقل‭ ‬المباريات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬الاحترافي‭.‬

-7‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تخصص‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭.. ‬هل‭ ‬تختار‭ ‬تدريب‭ ‬لاعبي‭ ‬الصالات‭ ‬أم‭ ‬الشواطئ؟‭ ‬ولماذا؟

بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬سأنحاز‭ ‬وأختار‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬إنجازاتي‭ ‬قد‭ ‬ارتبطت‭ ‬بهذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حبي‭ ‬لها‭.‬

8-‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬جيل‭ ‬ذهبي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭.. ‬من‭ ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬الأكثر‭ ‬موهبة‭ ‬مر‭ ‬عليك؟‭ ‬وبماذا‭ ‬كان‭ ‬ينفرد؟‭ ‬

طبعا‭ ‬الكابتن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬عبدالله‭ ‬لاعب‭ ‬النصر‭ ‬سابقا‭ ‬ومدرب‭ ‬الفئات‭ ‬حاليا،‭ ‬كان‭ ‬يتميز‭ ‬بالدفاع‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

9‭- ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬المدرسة‭ ‬الآسيوية‭.. ‬بماذا‭ ‬كانت‭ ‬تتميز‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة؟

أكثر‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يميزها‭ ‬هو‭ ‬التركيبات‭ ‬الهجومية‭ ‬على‭ ‬الشبكة،‭ ‬والسرعة،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬التغطية‭ ‬الدفاعية‭ ‬الخلفية‭ ‬القوية‭.‬

10-‭ ‬تدربت‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬التونسي‭ ‬الدكتور‭ ‬فتحي‭ ‬المكور‭.. ‬ما‭ ‬الأسلوب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتبعه‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معكم‭ ‬في‭ ‬التدريب؟

العمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬وبث‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬وترجمة‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬إذ‭ ‬اتجه‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬معسكرات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭.‬

11‭- ‬لو‭ ‬طلب‭ ‬منك‭ ‬خمس‭ ‬أفكار‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬فما‭ ‬هي؟

الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬بمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬وإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬زمني‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬والهدف،‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬عالمي‭ ‬للتخطيط‭ ‬والإعداد‭ ‬الفني‭ ‬والرياضي‭ ‬للمنتخب،‭ ‬وتحفيز‭ ‬لاعبي‭ ‬الفئات‭ ‬المتميزين‭ ‬بجوائز‭ ‬قيمة‭.‬

12‭- ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬كلفت‭ ‬بوضع‭ ‬تشكيلة‭ ‬للمنتخب‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬مع‭ ‬مدربها‭... ‬من‭ ‬ستختار؟

محمود‭ ‬حسن،‭ ‬حسن‭ ‬عليوي،‭ ‬محمد‭ ‬عمر،‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم،‭ ‬ناصر‭ ‬عنان،‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب،‭ ‬حسين‭ ‬سلطان،‭ ‬والمدرب‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاكاروتو‭.‬

13-‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة؟‭ ‬وما‭ ‬الأسباب؟

متطورة،‭ ‬وتتميز‭ ‬بعناصرها‭ ‬الشابة،‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬مضاعف‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬لإعداد‭ ‬منتخب‭ ‬المستقبل‭.‬

14-‭ ‬طائرة‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الأخوين‭ ‬عبدالله‭ ‬ومحمد‭ ‬سعد‭ ‬عندما‭ ‬كانا‭ ‬يشرفان‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬فنيا‭ ‬كان‭ ‬للبسيتين‭ ‬شنة‭ ‬ورنة‭ ‬وشخصية‭ ‬تحسب‭ ‬له‭ ‬الأندية‭ ‬ألف‭ ‬حساب‭ ‬ويكنون‭ ‬للفريق‭ ‬ومدربيه‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭.. ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬للبسيتين‭ ‬أن‭ ‬يستنسخ‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬الجميلة‭ ‬ويكررها‭ ‬من‭ ‬جديد؟

يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬وفق‭ ‬الخطوات‭ ‬الآتية‭: ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬اللعبة،‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية،‭ ‬واستقطاب‭ ‬محترف‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬ومستوى‭ ‬عال‭.‬