50 لفافة مخدرة بسكن آسيوي تقوده إلى السجن 5 سنوات والإبعاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬بتلقي‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬بالترتيب‭ ‬والاشتراك‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وأكدت‭ ‬التحريات‭ ‬صحة‭ ‬المعلومة‭ ‬وتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬المتهم‭ ‬كاملة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مصدر‭ ‬سري‭ ‬وطدت‭ ‬العلاقة‭ ‬معه‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ (‬الماريجوانا‭) ‬مقابل‭ ‬80‭ ‬دينارا‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬التسليم‭ ‬وتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭. ‬وتم‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬وبحوزته‭ ‬المبلغ‭ ‬المصور‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭ ‬أخرى‭ ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليه‭ ‬وبالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مسكنه‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬عثرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬النبات‭ ‬المخدر‭ ‬وما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬لفافة‭ ‬من‭ ‬مخدر‭ ‬الماريجوانا‭ ‬ومخدر‭ ‬الحشيش‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬المخدرات‭ ‬أفاد‭ ‬بأنه‭ ‬يتسلمها‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬آخر‭.‬