50 لفافة مخدرة بسكن آسيوي تقوده إلى السجن 5 سنوات والإبعاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 5 سنوات على آسيوي أدين بترويج المواد المخدرة، كما غرمته المحكمة 5 آلاف دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، حيث تم ضبطه متلبسا ببيع المخدرات وبحوزته ما يقرب من 50 لفافة ماريجوانا في منزله.
وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب والاشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى بيانات المتهم كاملة عن طريق مصدر سري وطدت العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة (الماريجوانا) مقابل 80 دينارا وتم الاتفاق على مكان التسليم وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة. وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور ومبالغ مالية أخرى وتم استخدام القوة للسيطرة عليه وبالتوجه إلى مسكنه وبتفتيشه عثرت قوات الأمن على كمية من النبات المخدر وما يقرب من 50 لفافة من مخدر الماريجوانا ومخدر الحشيش وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق مع آخر.
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