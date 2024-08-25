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حبس متهم 3 أشهر للتعدي على إحدى الطوائف خلال أحد التجمعات

8/25/2024 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ (‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭) ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬حضوريا‭ ‬بمعاقبة‭ ‬أحد‭ ‬الخطباء‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬طوائف‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحقير‭ ‬شعائرها‭. ‬وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬أمن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬بإلقاء‭ ‬خطبة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬التجمعات‭ ‬تضمنت‭ ‬مساساً‭ ‬وتعريضاً‭ ‬بإحدى‭ ‬الطوائف،‭ ‬وباشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬لخطبة‭ ‬المتهم،‭ ‬ووقفت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عنه‭ ‬تجاه‭ ‬الطائفة‭ ‬من‭ ‬عبارات‭ ‬الإهانة‭ ‬والتحقير‭ ‬من‭ ‬شعائرها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالته‭ ‬محبوساً‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭ ‬بإدانته‭ ‬ومعاقبته‭.‬

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