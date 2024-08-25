حبس متهم 3 أشهر للتعدي على إحدى الطوائف خلال أحد التجمعات

حبس متهم 3 أشهر للتعدي على إحدى الطوائف خلال أحد التجمعات
التاريخ
8/25/2024 7:11:36 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن المحكمة الصغرى الجنائية (الدائرة الثالثة) قد أصدرت حكمها حضوريا بمعاقبة أحد الخطباء بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع النفاذ عما أسند إليه من التعدي على إحدى طوائف المجتمع وتحقير شعائرها. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مديرية أمن المحافظة الشمالية بقيام المتهم بإلقاء خطبة في أحد التجمعات تضمنت مساساً وتعريضاً بإحدى الطوائف، وباشرت التحقيق في ذلك البلاغ، حيث اطلعت على مقطع مصور لخطبة المتهم، ووقفت من خلالها على ما صدر عنه تجاه الطائفة من عبارات الإهانة والتحقير من شعائرها، ومن ثم أمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته ومعاقبته.
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