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((الاستئناف)) تلغي حبس شريك في ملكية صالة رياضية وتبرئه من اختلاس الإيراد

8/25/2024 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الاستئنافية‭ ‬حكما‭ ‬بحبس‭ ‬آسيوي‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬ببراءته‭ ‬من‭ ‬اختلاس‭ ‬إيرادات‭ ‬شركة‭ ‬يديرها‭ ‬كونه‭ ‬شريكا‭ ‬ثانيا‭ ‬رفقة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أدلة‭ ‬الاتهام‭ ‬جاءت‭ ‬تأسيسا‭ ‬على‭ ‬أقوال‭ ‬شريكه‭ ‬فقط،‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬ويديرها‭ ‬وحيازته‭ ‬الأموال‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬اختلاسه،‭ ‬وإن‭ ‬ما‭ ‬اطمأنت‭ ‬إليه‭ ‬المحكمة‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭ ‬بين‭ ‬المتهم‭ ‬وشريكه‭ ‬الآخر‭ ‬كون‭ ‬العلاقة‭ ‬بينهما‭ ‬تنظمها‭ ‬القوانين‭ ‬المدنية‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬فيحان‭ ‬الفيحاني‭: ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬شريك‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬صالة‭ ‬رياضية‭ ‬وإن‭ ‬موكله‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يدير‭ ‬الصالة،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بلاغا‭ ‬ضد‭ ‬موكله‭ ‬يفيد‭ ‬بسرقة‭ ‬موكله‭ ‬إيرادات‭ ‬الصالة‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬مقدما‭ ‬تقرير‭ ‬خبير‭ ‬محاسبي‭ ‬زعم‭ ‬خلاله‭ ‬سرقة‭ ‬موكله‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬الى‭ ‬الأخير‭ ‬تهمة‭ ‬اختلاس‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬المسلمة‭ ‬إليه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الوكالة‭ ‬إضرارا‭ ‬بصاحب‭ ‬الحق،‭ ‬وعاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحالت‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭.‬

وأشار‭ ‬الفيحاني‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬استأنف‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬مطالبا‭ ‬بندب‭ ‬خبير‭ ‬محاسبي‭ ‬محايد‭ ‬كون‭ ‬التقارير‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬وقدمها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬كلها‭ ‬من‭ ‬طرفه‭ ‬وجاءت‭ ‬متعارضة‭ ‬مع‭ ‬بعضها‭ ‬وكل‭ ‬منهم‭ ‬يشكك‭ ‬في‭ ‬حيادية‭ ‬الآخر،‭ ‬كما‭ ‬دفع‭ ‬بكون‭ ‬موكله‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬رفقة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وأن‭ ‬الأخير‭ ‬فقط‭ ‬يملك‭ ‬صلاحيات‭ ‬استعمال‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للحساب‭ ‬البنكي‭ ‬ويقوم‭ ‬بالتحويلات‭ ‬المالية‭ ‬والمعاملات‭ ‬البنكية‭ ‬وتوزيع‭ ‬الأرباح‭.‬

حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬شريك‭ ‬وأن‭ ‬الاتهام‭ ‬جاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬الشريك‭ ‬الآخر،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬جريمة‭ ‬خيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬لم‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬الركن‭ ‬المادي‭ ‬وهو‭ ‬الاختلاس‭ ‬أو‭ ‬الاستعمال‭ ‬أو‭ ‬التبديد‭ ‬والذي‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬الفعل‭ ‬الضرر،‭ ‬وأن‭ ‬المقصود‭ ‬بالمال‭ ‬المختلس‭ ‬هو‭ ‬المسلم‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬مثل‭ ‬عقد‭ ‬الوديعة‭ ‬أو‭ ‬الإجارة‭ ‬أو‭ ‬الرهن‭ ‬أو‭ ‬الوكالة،‭ ‬بينما‭ ‬الواقعة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المال‭ ‬المسلم‭ ‬للمتهم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشراكة‭ ‬بينهما‭ ‬وأن‭ ‬انخفاض‭ ‬الإيرادات‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬الاختلاس‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬ايراد‭ ‬شهرين‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المبلغ‭ ‬المدعي‭ ‬اختلاسه‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬انتهاء‭ ‬الخبير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المتهم‭ ‬بمبالغ‭ ‬مالية‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تصفية‭ ‬حسابات‭ ‬بين‭ ‬الشركاء‭ ‬ولا‭ ‬يفيد‭ ‬اختلاسها‭ ‬أو‭ ‬نيته‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليها،‭ ‬وكون‭ ‬المتهم‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬المال‭ ‬المشترك‭ ‬فلا‭ ‬يتوافر‭ ‬معه‭ ‬تهمة‭ ‬ركن‭ ‬الاختلاس‭ ‬مع‭ ‬تمسكه‭ ‬أن‭ ‬الخلاف‭ ‬نتيجة‭ ‬جراء‭ ‬تصفية‭ ‬الحسابات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬الواقعة‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬التزاما‭ ‬تعاقديا‭ ‬عقد‭ ‬شركة‭ ‬تحكمه‭ ‬وتنظمه‭ ‬القوانين‭ ‬المدنية‭ ‬وعليه‭ ‬ترى‭ ‬المحكمة‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬حقيقته‭ ‬نزاعا‭ ‬مدنيا‭ ‬تحكمه‭ ‬الالتزامات‭ ‬التعاقدية‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬المساءلة‭ ‬الجنائية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬والقضاء‭ ‬مجددا‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭.‬

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