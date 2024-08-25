Monday, 26 August 2024 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تنجح هاريس في كسب أصوات العرب والمسلمين في ميشيغان؟

8/25/2024 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ديربورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يؤكد‭ ‬الناخبون‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬المتحدّرون‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭ ‬وشرق‭ ‬أوسطية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان‭ ‬الحاسمة‭ ‬لنتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأنه‭ ‬سيتعيّن‭ ‬على‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬كسب‭ ‬تأييدهم‭ ‬مجددا‭ ‬بعدما‭ ‬شعروا‭ ‬بالتهميش‭ ‬جراء‭ ‬طريقة‭ ‬تعاطي‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مع‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

يمكن‭ ‬لبلدة‭ ‬ديربورن‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬نسمة‭ ‬وتعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬مركز‭ ‬ثقافي‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭ ‬بأن‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصير‭ ‬الولاية‭ ‬المتأرجحة‭ ‬التي‭ ‬تصوّت‭ ‬أحيانا‭ ‬للجمهوريين‭ ‬وأحيانا‭ ‬أخرى‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وعبّر‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجالية‭ ‬قابلتهم‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬استعدادهم‭ ‬للإنصات‭ ‬لما‭ ‬ستقوله‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬ودراسة‭ ‬خياراتهم،‭ ‬في‭ ‬تحوّل‭ ‬لافت‭ ‬عن‭ ‬مواقفهم‭ ‬العدائية‭ ‬المباشرة‭ ‬حيال‭ ‬بايدن‭. ‬وقال‭ ‬ناشر‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬ The ‭ ‬ Arab ‭ ‬ American ‭ ‬ News ‭ ‬أسامة‭ ‬السبلاني‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استماع‮»‬‭. ‬ولدى‭ ‬قبولها‭ ‬بتسميتها‭ ‬كمرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الخميس،‭ ‬تعهّدت‭ ‬هاريس‭ ‬‮«‬إنجاز‮»‬‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وضمان‭ ‬حصول‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬حقّهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكرامة‭ ‬والأمن‭ ‬والحرية‭ ‬وحق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬ساد‭ ‬غضب‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المندوبين‭ ‬المؤيّدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬إثر‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬إدراج‭ ‬ممثلين‭ ‬عنهم‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المتحدّثين‭. ‬وأفادت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬نساء‭ ‬مسلمات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هاريس‭ - ‬وولتز‮»‬‭ (‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المرشح‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬تيم‭ ‬وولتز‭) ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬بعث‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬فظيعة‮»‬،‭ ‬وأعلنت‭ ‬بأنها‭ ‬ستحل‭ ‬نفسها‭ ‬وتسحب‭ ‬دعمها‭ ‬للحملة‭. ‬ومؤخرا،‭ ‬التقت‭ ‬هاريس‭ ‬التي‭ ‬تعهّدت‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬السكوت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬ضمن‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬ملتزمين‮»‬‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬التهم‭ ‬بحق‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التمهيدية‭. ‬

ورغم‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تقدّم‭ ‬أي‭ ‬وعود‭ ‬صلبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القادة‭ ‬أفادوا‭ ‬بأنها‭ ‬أثارت‭ ‬إعجابهم‭ ‬عبر‭ ‬إظهار‭ ‬تعاطفها‭. ‬وتتصدر‭ ‬المخاوف‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيل‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬شهور‭ ‬والتي‭ ‬دمّرت‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

لطالما‭ ‬كانت‭ ‬ميشيغان‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مصنّعي‭ ‬السيارات‭ ‬‮«‬الثلاثة‭ ‬الكبار‮»‬‭ (‬فورد‭ ‬وجنرال‭ ‬موتورز‭ ‬وكرايسلر‭) ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬للطامحين‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬ودفعت‭ ‬فترات‭ ‬الركود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬كثيرين‭ ‬لمغادرة‭ ‬ولاية‭ ‬‮«‬حزام‭ ‬الصدأ‮»‬‭ ‬كما‭ ‬تُعرف،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬دفعت‭ ‬الاضطرابات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لبنانيين‭ ‬وعراقيين‭ ‬ويمنيين‭ ‬وفلسطينيين‭ ‬للهجرة‭ ‬إليها‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ديربورن‭ ‬عبدالله‭ ‬حمود‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مؤخرا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مدينة‭ ‬عالمية‭ ‬حيث‭ ‬حوالي‭ ‬55‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سكاننا‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭.. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كثير‭ ‬منا،‭ ‬عندما‭ ‬تتطرق‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هؤلاء‭ ‬أفراد‭ ‬عائلاتنا‭ ‬وأصدقاؤنا‮»‬‭. ‬وتبدو‭ ‬ديربورن‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بكونها‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬هنري‭ ‬فورد‭ ‬للوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬كأي‭ ‬مدينة‭ ‬أمريكية‭ ‬صغيرة‭ ‬بشوارعها‭ ‬العريضة‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوّق‭. ‬لكنها‭ ‬أيضا‭ ‬مقر‭ ‬‮«‬المركز‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬أمريكا‮»‬‭ (‬أكبر‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭) ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‭. ‬

MENAFN25082024000055011008ID1108598985

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث