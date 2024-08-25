هل تنجح هاريس في كسب أصوات العرب والمسلمين في ميشيغان؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يمكن‭ ‬لبلدة‭ ‬ديربورن‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬نسمة‭ ‬وتعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬مركز‭ ‬ثقافي‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الأمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭ ‬بأن‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مصير‭ ‬الولاية‭ ‬المتأرجحة‭ ‬التي‭ ‬تصوّت‭ ‬أحيانا‭ ‬للجمهوريين‭ ‬وأحيانا‭ ‬أخرى‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وعبّر‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجالية‭ ‬قابلتهم‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬استعدادهم‭ ‬للإنصات‭ ‬لما‭ ‬ستقوله‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬هاريس‭ ‬ودراسة‭ ‬خياراتهم،‭ ‬في‭ ‬تحوّل‭ ‬لافت‭ ‬عن‭ ‬مواقفهم‭ ‬العدائية‭ ‬المباشرة‭ ‬حيال‭ ‬بايدن‭. ‬وقال‭ ‬ناشر‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬ The ‭ ‬ Arab ‭ ‬ American ‭ ‬ News ‭ ‬أسامة‭ ‬السبلاني‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استماع‮»‬‭. ‬ولدى‭ ‬قبولها‭ ‬بتسميتها‭ ‬كمرشحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الخميس،‭ ‬تعهّدت‭ ‬هاريس‭ ‬‮«‬إنجاز‮»‬‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وضمان‭ ‬حصول‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬حقّهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكرامة‭ ‬والأمن‭ ‬والحرية‭ ‬وحق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬ساد‭ ‬غضب‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المندوبين‭ ‬المؤيّدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬إثر‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬إدراج‭ ‬ممثلين‭ ‬عنهم‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المتحدّثين‭. ‬وأفادت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬نساء‭ ‬مسلمات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هاريس‭ - ‬وولتز‮»‬‭ (‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المرشح‭ ‬لمنصب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬تيم‭ ‬وولتز‭) ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬بعث‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬فظيعة‮»‬،‭ ‬وأعلنت‭ ‬بأنها‭ ‬ستحل‭ ‬نفسها‭ ‬وتسحب‭ ‬دعمها‭ ‬للحملة‭. ‬ومؤخرا،‭ ‬التقت‭ ‬هاريس‭ ‬التي‭ ‬تعهّدت‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬السكوت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬ضمن‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬ملتزمين‮»‬‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬التهم‭ ‬بحق‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التمهيدية‭. ‬

ورغم‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تقدّم‭ ‬أي‭ ‬وعود‭ ‬صلبة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القادة‭ ‬أفادوا‭ ‬بأنها‭ ‬أثارت‭ ‬إعجابهم‭ ‬عبر‭ ‬إظهار‭ ‬تعاطفها‭. ‬وتتصدر‭ ‬المخاوف‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيل‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬شهور‭ ‬والتي‭ ‬دمّرت‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

لطالما‭ ‬كانت‭ ‬ميشيغان‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مصنّعي‭ ‬السيارات‭ ‬‮«‬الثلاثة‭ ‬الكبار‮»‬‭ (‬فورد‭ ‬وجنرال‭ ‬موتورز‭ ‬وكرايسلر‭) ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬للطامحين‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬ودفعت‭ ‬فترات‭ ‬الركود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬كثيرين‭ ‬لمغادرة‭ ‬ولاية‭ ‬‮«‬حزام‭ ‬الصدأ‮»‬‭ ‬كما‭ ‬تُعرف،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬دفعت‭ ‬الاضطرابات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لبنانيين‭ ‬وعراقيين‭ ‬ويمنيين‭ ‬وفلسطينيين‭ ‬للهجرة‭ ‬إليها‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ديربورن‭ ‬عبدالله‭ ‬حمود‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مؤخرا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مدينة‭ ‬عالمية‭ ‬حيث‭ ‬حوالي‭ ‬55‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬سكاننا‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭.. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كثير‭ ‬منا،‭ ‬عندما‭ ‬تتطرق‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هؤلاء‭ ‬أفراد‭ ‬عائلاتنا‭ ‬وأصدقاؤنا‮»‬‭. ‬وتبدو‭ ‬ديربورن‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بكونها‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬هنري‭ ‬فورد‭ ‬للوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬كأي‭ ‬مدينة‭ ‬أمريكية‭ ‬صغيرة‭ ‬بشوارعها‭ ‬العريضة‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوّق‭. ‬لكنها‭ ‬أيضا‭ ‬مقر‭ ‬‮«‬المركز‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬أمريكا‮»‬‭ (‬أكبر‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬البلاد‭) ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‭. ‬