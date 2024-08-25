((نيويورك تايمز)): إسرائيل حاولت رصد السنوار بواسطة رادارات أمريكية تخترق الأرض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬الصحيفة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬ضخا‭ ‬موارد‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬السنوار‭.‬

وفور‭ ‬هجمات‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬شكلت‭ ‬المخابرات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬الشاباك‮»‬‭ ‬خلية‭ ‬مهمتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬هي‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬السنوار‭.‬

وأنشأت‭ ‬وكالة‭ ‬المخابرات‭ ‬المركزية‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬أيضا،‭ ‬فيما‭ ‬أرسل‭ ‬البنتاغون‭ ‬قوات‭ ‬عمليات‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬لقوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬الوشيكة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬رادارا‭ ‬تخترق‭ ‬موجاته‭ ‬الأرض‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تعقب‭ ‬السنوار‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭.‬

واستخدم‭ ‬هذا‭ ‬الرادار‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬خريطة‭ ‬لمئات‭ ‬الأميال‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬الموجودة‭ ‬تحت‭ ‬غزة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬صور‭ ‬جديدة‭ ‬ومعلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬الأسرى‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوثائق،‭ ‬لبناء‭ ‬صورة‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬لشبكة‭ ‬الأنفاق‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬وإسرائيليون‭ ‬إن‭ ‬السنوار‭ ‬قد‭ ‬تخلى‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬الاتصالات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وقد‭ ‬تجنب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬كمائن‭ ‬استخباراتية‭ ‬معقدة‭. ‬ويعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يظل‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بالمنظمة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬السعاة‭ ‬البشريين،‭ ‬و«كيفية‭ ‬عمل‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لغزا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬تمكن‭ ‬السنوار‭ ‬من‭ ‬‮«‬الخروج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬بسرية‭ ‬تامة‭ ‬ودون‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬ولم‭ ‬يرصد‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الأنفاق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬غزة،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬السنوار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يستخدم‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬والفضائية‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬للتحدث‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬تمكنت‭ ‬وكالات‭ ‬التجسس‭ ‬الأمريكية‭ ‬والإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬بعض‭ ‬تلك‭ ‬المكالمات‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬موقعه‭.‬

وبحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬فإن‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وقطريين‭ ‬ومصريين‭ ‬وأمريكيين‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬السنوار‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭. ‬وبينما‭ ‬اعتاد‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الرسائل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام،‭ ‬قال‭ ‬المسؤولون‭ ‬إن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬منه‭ ‬أصبح‭ ‬يستغرق‭ ‬وقتا‭ ‬أطول‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وإنه‭ ‬استخدم‭ ‬أحيانا‭ ‬بعض‭ ‬نوابه‭ ‬كوكلاء‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭.‬