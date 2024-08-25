حزب الله يطلق مئات الصواريخ على إسرائيل التي تعلن ضربة استباقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬جولات‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬شهور‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وشوهدت‭ ‬الصواريخ‭ ‬وهي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬ظلام‭ ‬الفجر‭ ‬مخلفة‭ ‬سحب‭ ‬دخان‭ ‬داكن،‭ ‬بينما‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأضاء‭ ‬انفجار‭ ‬بعيد‭ ‬الأفق،‭ ‬بينما‭ ‬تصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬فوق‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الخيام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وتأكد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬دون‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬الأضرار‭ ‬محدودة‭. ‬وأشارت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تخطط‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬قال‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬نهاية‭ ‬القصة‮»‬‭. ‬

ويثير‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬لتبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬حرب‭ ‬غزة،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تدخلها‭ ‬إيران‭ ‬حليفة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حليفة‭ ‬إسرائيل‭ ‬الرئيسية‭.‬

وقال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إنه‭ ‬أطلق‭ ‬320‭ ‬صاروخا‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬كاتيوشا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأصاب‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬عسكريا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬أكمل‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬فؤاد‭ ‬شكر،‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬بالجماعة،‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬تأخر‭ ‬لاعتبارات‭ ‬سياسية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬المحادثات‭ ‬الجارية‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسؤول،‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬مكتوبة‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام،‭ ‬أن‭ ‬الجماعة‭ ‬عملت‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬شكر‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يوليو‭ ‬لن‭ ‬يشعل‭ ‬حربا‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬أحبط‭ ‬هجوما‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬استباقية‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬طائرة‭ ‬استهدفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬موقع‭ ‬إطلاق‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬الجماعة‭ ‬تتأهب‭ ‬لإطلاق‭ ‬وابل‭ ‬الصواريخ‭. ‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬اتخذت‭ ‬إجراءات‭ ‬استباقية‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬اعترضت‭ ‬جميع‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬مستهدفة‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ونفى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صحة‭ ‬رواية‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشأن‭ ‬إحباط‭ ‬الضربات‭ ‬الاستباقية‭ ‬لهجومه،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬وفقا‭ ‬للخطة‭ ‬وإن‭ ‬باقي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬شكر‭ ‬سوف‭ ‬يستغرق‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬جماعته‭ ‬ستقيم‭ ‬تأثير‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬قبل‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستنفذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬ثأرا‭ ‬لقتل‭ ‬شكر‭. ‬

وأضاف‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬ان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجومه‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬له‭.‬