Monday, 26 August 2024 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يطلق مئات الصواريخ على إسرائيل التي تعلن ضربة استباقية

8/25/2024 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ /‬بيروت‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬أطلقت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬مئات‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬لبنان‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬استباقية‭ ‬لتفادي‭ ‬هجوم‭ ‬أكبر‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬جولات‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬شهور‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وشوهدت‭ ‬الصواريخ‭ ‬وهي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬ظلام‭ ‬الفجر‭ ‬مخلفة‭ ‬سحب‭ ‬دخان‭ ‬داكن،‭ ‬بينما‭ ‬دوت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأضاء‭ ‬انفجار‭ ‬بعيد‭ ‬الأفق،‭ ‬بينما‭ ‬تصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬فوق‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الخيام‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وتأكد‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬دون‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬الأضرار‭ ‬محدودة‭. ‬وأشارت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تخطط‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الضربات‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬قال‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬نهاية‭ ‬القصة‮»‬‭. ‬

ويثير‭ ‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬كبير‭ ‬لتبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬حرب‭ ‬غزة،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تدخلها‭ ‬إيران‭ ‬حليفة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حليفة‭ ‬إسرائيل‭ ‬الرئيسية‭.‬

وقال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إنه‭ ‬أطلق‭ ‬320‭ ‬صاروخا‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬كاتيوشا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأصاب‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬عسكريا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬أكمل‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬فؤاد‭ ‬شكر،‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬بالجماعة،‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬تأخر‭ ‬لاعتبارات‭ ‬سياسية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬المحادثات‭ ‬الجارية‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسؤول،‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬مكتوبة‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام،‭ ‬أن‭ ‬الجماعة‭ ‬عملت‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬شكر‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يوليو‭ ‬لن‭ ‬يشعل‭ ‬حربا‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬أحبط‭ ‬هجوما‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬استباقية‭ ‬بنحو‭ ‬100‭ ‬طائرة‭ ‬استهدفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬موقع‭ ‬إطلاق‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬الجماعة‭ ‬تتأهب‭ ‬لإطلاق‭ ‬وابل‭ ‬الصواريخ‭. ‬

وقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬اتخذت‭ ‬إجراءات‭ ‬استباقية‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬اعترضت‭ ‬جميع‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬مستهدفة‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ونفى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صحة‭ ‬رواية‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشأن‭ ‬إحباط‭ ‬الضربات‭ ‬الاستباقية‭ ‬لهجومه،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬وفقا‭ ‬للخطة‭ ‬وإن‭ ‬باقي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬شكر‭ ‬سوف‭ ‬يستغرق‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬جماعته‭ ‬ستقيم‭ ‬تأثير‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬قبل‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستنفذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬ثأرا‭ ‬لقتل‭ ‬شكر‭. ‬

وأضاف‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬ان‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجومه‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬له‭.‬

MENAFN25082024000055011008ID1108598983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث