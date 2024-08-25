حزب الله يطلق مئات الصواريخ على إسرائيل التي تعلن ضربة استباقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القدس المحتلة /بيروت
– (رويترز): أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في وقت مبكر أمس في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف لبنان بنحو 100 طائرة مقاتلة في ضربة استباقية لتفادي هجوم أكبر.
ويأتي ذلك في واحدة من أكبر جولات تبادل إطلاق النار المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 10 شهور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وشوهدت الصواريخ وهي تنطلق في ظلام الفجر مخلفة سحب دخان داكن، بينما دوت صفارات الإنذار في إسرائيل وأضاء انفجار بعيد الأفق، بينما تصاعد الدخان فوق المنازل في بلدة الخيام في جنوب لبنان.
وتأكد مقتل ثلاثة في لبنان، دون سقوط قتلى في إسرائيل حيث بدا أن الأضرار محدودة. وأشارت جماعة حزب الله إلى أنها لا تخطط لمزيد من الضربات.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إسرائيل لا تسعى إلى حرب شاملة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال «هذه ليست نهاية القصة».
ويثير أي تصعيد كبير لتبادل إطلاق النار، الذي اندلع بالتوازي مع حرب غزة، مخاوف من حرب أوسع في المنطقة تدخلها إيران حليفة حزب الله، والولايات المتحدة حليفة إسرائيل الرئيسية.
وقال حزب الله إنه أطلق 320 صاروخا من طراز كاتيوشا على إسرائيل وأصاب 11 هدفا عسكريا. وأضاف أن هذا القصف أكمل «المرحلة الأولى» من الرد على اغتيال فؤاد شكر، أحد كبار القادة العسكريين بالجماعة، الشهر الماضي.
وقال مسؤول في حزب الله أمس إن الهجوم على إسرائيل تأخر لاعتبارات سياسية، على رأسها المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.
وأضاف المسؤول، في تعليقات مكتوبة نشرتها وسائل إعلام، أن الجماعة عملت للتأكد من أن ردها على مقتل شكر في 30 يوليو لن يشعل حربا واسعة النطاق.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أحبط هجوما أكبر بكثير عبر تنفيذ ضربات استباقية بنحو 100 طائرة استهدفت أكثر من 40 موقع إطلاق لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد تقييم يفيد بأن الجماعة تتأهب لإطلاق وابل الصواريخ.
وقال نتنياهو إن إسرائيل اتخذت إجراءات استباقية ضد حزب الله، مضيفا أن الدفاعات الجوية اعترضت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت مستهدفة أحد الأهداف الاستراتيجية في وسط إسرائيل.
ونفى حزب الله صحة رواية إسرائيل بشأن إحباط الضربات الاستباقية لهجومه، وقال في بيان إنه تمكن من إطلاق الطائرات المسيرة وفقا للخطة وإن باقي رده على اغتيال شكر سوف يستغرق «بعض الوقت».
وقال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله أمس إن جماعته ستقيم تأثير هجومها على اسرائيل في الساعات القليلة القادمة قبل تحديد ما إذا كانت ستنفذ المزيد من الهجمات ثأرا لقتل شكر.
وأضاف نصر الله في كلمة بثها التلفزيون ان حزب الله تمكن من تنفيذ هجومه كما هو مخطط له.
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