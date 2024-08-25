485.6 مليون دينار وفورات محققة من المناقصات الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وينبثق‭ ‬شعار‭ ‬التقرير‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬إليها‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬لتعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬وأنظمة‭ ‬المشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتميزها‭ ‬بالفعالية‭ ‬والكفاءة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬سعي‭ ‬المجلس‭ ‬الدائم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬دعائمها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشارت‭ ‬أهم‭ ‬بيانات‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الى‭ ‬مساهمة‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬وفورات‭ ‬في‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المرصودة‭ ‬للمناقصات‭ ‬الحكومية‭ ‬قدرها‭ ‬485‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬الأسعار‭ ‬التنافسية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬المطروحة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وخاصة‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭.‬

وأوضح‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬الوفورات‭ ‬المتحققة‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬صياغة‭ ‬خطط‭ ‬مدروسة‭ ‬وشاملة‭ ‬وضعت‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬توازي‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬خدمات‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التميز‭ ‬المؤسسي‭ ‬وحوكمة‭ ‬وإدارة‭ ‬المشتريات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفعالية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وتيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تسريع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الإيجابي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬تنوعه‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الوفورات‭ ‬المتحققة‭ ‬هي‭ ‬حصيلة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شركائه‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬لتطوير‭ ‬عمليات‭ ‬الطرح‭ ‬والترسية‭ ‬وذلك‭ ‬بتطبيق‭ ‬أسلوب‭ ‬الطرح‭ ‬المثالي‭ ‬للمناقصات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامه‭ ‬بتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬قيمة‭ ‬ممكنة‭ ‬للمال‭ ‬العام‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والنزاهة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬وعطاءات‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬رؤيته‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭.‬

ونوه‭ ‬حميدان‭ ‬بمضي‭ ‬المجلس‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬وواثقة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬النزاهة‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬وتطوير‭ ‬سياسات‭ ‬وأساليب‭ ‬تضمن‭ ‬مواصلة‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬غاياته‭ ‬وأهدافه،‭ ‬واستدامة‭ ‬العمل‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬وسياسات‭ ‬واضحة‭ ‬ومعلنة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬المناقصات،‭ ‬مع‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬والمشتريات‭ ‬الحكومية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نوه‭ ‬المهندس‭ ‬جمال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬بأن‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للمجلس‭ ‬يعكس‭ ‬المنجزات‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬ويؤكد‭ ‬مدى‭ ‬مواصلة‭ ‬التزام‭ ‬المجلس‭ ‬بدعم‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬عبر‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬إنجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والاستناد‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬والشراكة‭ ‬وتسريع‭ ‬خطى‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬والسادة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬من‭ ‬الإنجاز‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

وتطرق‭ ‬المهندس‭ ‬العلوي‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬عكف‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬كآلية‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬بهدف‭ ‬تبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬وذلك‭ ‬بتمكين‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المناقصات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬فتح‭ ‬مظاريف‭ ‬العطاءات‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مناقصة‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬مناقصة‭ ‬وذلك‭ ‬استمراراً‭ ‬لجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الحثيثة‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة،‭ ‬وتحسين‭ ‬مؤشر‭ ‬الاستجابة‭ ‬وسرعة‭ ‬الإنجاز‭ ‬للطلبات‭ ‬المستلمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬للشركاء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬والموردين‭ ‬والمقاولين‭.‬