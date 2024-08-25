Monday, 26 August 2024 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


485.6 مليون دينار وفورات محققة من المناقصات الحكومية

8/25/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬تقريره‭ ‬السنوي‭ ‬لعام‭ ‬2023م‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬الشراكة‭ ‬والشفافية‭ ‬والإنجاز‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬كجهة‭ ‬تنظيمية‭ ‬مستقلة‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وينبثق‭ ‬شعار‭ ‬التقرير‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬إليها‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬لتعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬وأنظمة‭ ‬المشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتميزها‭ ‬بالفعالية‭ ‬والكفاءة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬سعي‭ ‬المجلس‭ ‬الدائم‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬دعائمها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشارت‭ ‬أهم‭ ‬بيانات‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الى‭ ‬مساهمة‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬وفورات‭ ‬في‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المرصودة‭ ‬للمناقصات‭ ‬الحكومية‭ ‬قدرها‭ ‬485‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬الأسعار‭ ‬التنافسية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬المطروحة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وخاصة‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭.‬

وأوضح‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬الوفورات‭ ‬المتحققة‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬صياغة‭ ‬خطط‭ ‬مدروسة‭ ‬وشاملة‭ ‬وضعت‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬توازي‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬خدمات‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التميز‭ ‬المؤسسي‭ ‬وحوكمة‭ ‬وإدارة‭ ‬المشتريات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفعالية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وتيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تسريع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الإيجابي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬تنوعه‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الوفورات‭ ‬المتحققة‭ ‬هي‭ ‬حصيلة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شركائه‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬لتطوير‭ ‬عمليات‭ ‬الطرح‭ ‬والترسية‭ ‬وذلك‭ ‬بتطبيق‭ ‬أسلوب‭ ‬الطرح‭ ‬المثالي‭ ‬للمناقصات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامه‭ ‬بتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬قيمة‭ ‬ممكنة‭ ‬للمال‭ ‬العام‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والنزاهة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬وعطاءات‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬رؤيته‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافه‭.‬

ونوه‭ ‬حميدان‭ ‬بمضي‭ ‬المجلس‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬وواثقة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬النزاهة‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬وتطوير‭ ‬سياسات‭ ‬وأساليب‭ ‬تضمن‭ ‬مواصلة‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬غاياته‭ ‬وأهدافه،‭ ‬واستدامة‭ ‬العمل‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬وسياسات‭ ‬واضحة‭ ‬ومعلنة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬المناقصات،‭ ‬مع‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬والمشتريات‭ ‬الحكومية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نوه‭ ‬المهندس‭ ‬جمال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬بأن‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للمجلس‭ ‬يعكس‭ ‬المنجزات‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬ويؤكد‭ ‬مدى‭ ‬مواصلة‭ ‬التزام‭ ‬المجلس‭ ‬بدعم‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬عبر‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬إنجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والاستناد‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬والشراكة‭ ‬وتسريع‭ ‬خطى‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬والسادة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬من‭ ‬الإنجاز‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

وتطرق‭ ‬المهندس‭ ‬العلوي‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬عكف‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬كآلية‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬بهدف‭ ‬تبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬وذلك‭ ‬بتمكين‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬المناقصات‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المناقصات‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬فتح‭ ‬مظاريف‭ ‬العطاءات‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مناقصة‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬مناقصة‭ ‬وذلك‭ ‬استمراراً‭ ‬لجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الحثيثة‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬المحددة،‭ ‬وتحسين‭ ‬مؤشر‭ ‬الاستجابة‭ ‬وسرعة‭ ‬الإنجاز‭ ‬للطلبات‭ ‬المستلمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬للشركاء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتصرفة‭ ‬والموردين‭ ‬والمقاولين‭.‬

MENAFN25082024000055011008ID1108598982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث