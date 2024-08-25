40 متحدثا في مؤتمر البحرين الأول للأنف والأذن والحنجرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: مروة أحمد
كشفت الدكتورة مريم سهوان رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الفك بالمستشفيات الحكومية رئيس مؤتمر البحرين الأول للأنف والأذن والحنجرة لـ«أخبار الخليج» أن مؤتمر البحرين الأول للأنف والأذن والحنجرة سيحتضن حوالي 40 متحدثا، حوالي 10 منهم من المستشفيات الحكومية ومن الخدمات الطبية الملكية إلى جانب متحدثين من المملكة العربية السعودية كون الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة شريكا استراتيجيا في المؤتمر، وباعتبار أن المؤتمر جاء استثنائيًا يتناول أبرز ملفات هذا المجال المتميّز بالدقة فقد شهد إقبالًا من مختلف دول العالم العربي والغربي.
وقالت د. سهوان إن المؤتمر سيتناول شقين رئيسيين؛ الأول منهما سيركز على مشاكل الأذن والسمع والأجهزة السمعية المزروعة من ضمنها مواضيع تخص زراعة القوقعة الإلكترونية وسيعني هذا الشق من المؤتمر الأطفال والبالغين، و70 % من المؤتمر سيخصص للملفات السمعية، والشق الثاني منه سيناقش مشاكل الأنف والأذن والحنجرة للأطفال وخصوصًا مجرى التنفس العلوي وسيعنى هذا الجانب بالأطفال فقط.
ونوّهت إلى أن المؤتمر يتميّز بنوعية الطرح واستثنائية المواضيع التي تم طرحها للنقاش، وأشارت إلى حرص المستشفيات الحكومية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية على الوقوف على تحديات هذا التخصص الدقيق حيث تم تخصيص طاولة مستديرة لتبادل الخبرات في المؤتمر والنقاش في أبرز مواضيع في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص ورشتي عمل بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية إحداهما تم تخصيصها لأخصائيي السمع ستكون عملية وتطبيقية، وفي الخامس من سبتمبر ستكون هناك ورشة عمل لأخصائيي السمع والنطق، وأشارت إلى وجود ورشات عمل عالية المستوى من تنظيم الخدمات الطبية الملكية.
الجدير بالذكر أنه جرى مواصلة المستشفيات الحكومية التحضيرات لتنظيم مؤتمر البحرين الأول للأنف والأذن والحنجرة، الذي سيقام في 4 سبتمبر، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، وبتنظيم شركة أديوكيشن بلاس.
واعتمدت اللجنة العلمية للمؤتمر المتحدثين والمحاضرين للمؤتمر والمحاور التي سيتناولها، حيث أكدت الدكتورة مريم سهوان رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الفك بالمستشفيات الحكومية أن المؤتمر سيشهد العديد من الموضوعات المهمة، وخصوصًا أنه يستهدف شريحة الأطباء والاستشاريين والأخصائيين للأنف والأذن والحنجرة، علاوة على ممرضي العمليات والعيادات الخارجية لهذا التخصص، فضلًا عن طلاب الطب وأطباء الامتياز.
وأشارت سهوان إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة خبراء وأكاديميين واستشاريين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى الخبير الألماني توماس لينارز، والخبير الإسباني جافير جوفليان الذين يمتلكون سيرة ذاتية عريقة في هذا المجال.
ودعت الدكتورة مريم سهوان الراغبين بالمشاركة في المؤتمر إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ( https :// educationplus . me / ent /)، الذي يضم كافة التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر والمحاور وغيرها.
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