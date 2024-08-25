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40 متحدثا في مؤتمر البحرين الأول للأنف والأذن والحنجرة

8/25/2024 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد


كشفت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬سهوان‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأذن‭ ‬والأنف‭ ‬والحنجرة‭ ‬وجراحة‭ ‬الفك‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬رئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬الأول‭ ‬للأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬الأول‭ ‬للأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬سيحتضن‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬متحدثا،‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متحدثين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬كون‭ ‬الجمعية‭ ‬السعودية‭ ‬للأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬شريكا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وباعتبار‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬جاء‭ ‬استثنائيًا‭ ‬يتناول‭ ‬أبرز‭ ‬ملفات‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬المتميّز‭ ‬بالدقة‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬إقبالًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والغربي‭.‬

وقالت‭ ‬د‭. ‬سهوان‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيتناول‭ ‬شقين‭ ‬رئيسيين؛‭ ‬الأول‭ ‬منهما‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬مشاكل‭ ‬الأذن‭ ‬والسمع‭ ‬والأجهزة‭ ‬السمعية‭ ‬المزروعة‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مواضيع‭ ‬تخص‭ ‬زراعة‭ ‬القوقعة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وسيعني‭ ‬هذا‭ ‬الشق‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأطفال‭ ‬والبالغين،‭ ‬و70 % ‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيخصص‭ ‬للملفات‭ ‬السمعية،‭ ‬والشق‭ ‬الثاني‭ ‬منه‭ ‬سيناقش‭ ‬مشاكل‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬للأطفال‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مجرى‭ ‬التنفس‭ ‬العلوي‭ ‬وسيعنى‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬بالأطفال‭ ‬فقط‭.‬

ونوّهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يتميّز‭ ‬بنوعية‭ ‬الطرح‭ ‬واستثنائية‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬للنقاش،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬تحديات‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬الدقيق‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬والنقاش‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬مواضيع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬ورشتي‭ ‬عمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬إحداهما‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لأخصائيي‭ ‬السمع‭ ‬ستكون‭ ‬عملية‭ ‬وتطبيقية،‭ ‬وفي‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬لأخصائيي‭ ‬السمع‭ ‬والنطق،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ورشات‭ ‬عمل‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬مواصلة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬التحضيرات‭ ‬لتنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬البحرين‭ ‬الأول‭ ‬للأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬شركة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭.‬

واعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬المتحدثين‭ ‬والمحاضرين‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والمحاور‭ ‬التي‭ ‬سيتناولها،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬سهوان‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأذن‭ ‬والأنف‭ ‬والحنجرة‭ ‬وجراحة‭ ‬الفك‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬يستهدف‭ ‬شريحة‭ ‬الأطباء‭ ‬والاستشاريين‭ ‬والأخصائيين‭ ‬للأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ممرضي‭ ‬العمليات‭ ‬والعيادات‭ ‬الخارجية‭ ‬لهذا‭ ‬التخصص،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬طلاب‭ ‬الطب‭ ‬وأطباء‭ ‬الامتياز‭.‬

وأشارت‭ ‬سهوان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬وأكاديميين‭ ‬واستشاريين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخبير‭ ‬الألماني‭ ‬توماس‭ ‬لينارز،‭ ‬والخبير‭ ‬الإسباني‭ ‬جافير‭ ‬جوفليان‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬عريقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ودعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬سهوان‭ ‬الراغبين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ https ‭://‬ educationplus ‭.‬ me ‭/‬ ent ‭/)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬والمحاور‭ ‬وغيرها‭.‬

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