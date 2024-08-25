المرور تنظّم محاضرات تثقيفية لسواق نقل الطلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬المحاضرات‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬النقل‭ ‬السليم‭ ‬والآمن‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية،‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالسرعة‭ ‬المقررة،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمسار‭ ‬الصحيح،‭ ‬والتقيد‭ ‬بعدد‭ ‬الركاب‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مصرح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬التأمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالوقوف‭ ‬الصحيح‭ ‬تفادياً‭ ‬لتعطيل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬عند‭ ‬بوابات‭ ‬المدارس،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وحراس‭ ‬المدارس‭ ‬لضمان‭ ‬انسياب‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

ودعت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬تراخيص‭ ‬السائقين‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬التي‭ ‬تخولهم‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامتهم،‭ ‬حيث‭ ‬ستتخذ‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬السواق‭ ‬المخالفين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬