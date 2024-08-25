المرور تنظّم محاضرات تثقيفية لسواق نقل الطلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بمناسبة العودة الى المدارس وفي إطار حرصها على سلامة الطلبة، نظمت الإدارة العامة للمرور عددا من المحاضرات التثقيفية والتوعوية لسائقي نقل طلبة المدارس في القطاعين الحكومي والخاص.
وخلال المحاضرات تم التأكيد على أهمية النقل السليم والآمن للطلبة من خلال الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، التي تتضمن الالتزام بالسرعة المقررة، والالتزام بالمسار الصحيح، والتقيد بعدد الركاب كما هو مصرح به في شهادة التأمين، بالإضافة الى الالتزام بالوقوف الصحيح تفادياً لتعطيل الحركة المرورية عند بوابات المدارس، وتنفيذ تعليمات شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس لضمان انسياب الحركة المرورية.
ودعت الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور إلى التأكد من سلامة تراخيص السائقين الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات التي تخولهم لمزاولة نشاط نقل الطلبة وذلك حفاظاً على سلامتهم، حيث ستتخذ الإدارة العامة للمرور الإجراءات القانونية ضد السواق المخالفين في هذا الشأن.
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