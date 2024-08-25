المركز العربي للإعلام الإلكتروني ينظم ورشة تدريبية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على كتابة الأخبار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعرضت‭ ‬الورشة‭ ‬تأثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬الإعلام‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭. ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬تناولت‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحسين‭ ‬دقة‭ ‬الأخبار‭ ‬وسرعتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬وتحديد‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الإخبارية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬المحتوى‭ ‬الصحفي‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الأخبار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقنيات‭ ‬التحليل‭ ‬اللغوي‭ ‬وتوليد‭ ‬النصوص‭ ‬الآلية،‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬إنتاج‭ ‬الأخبار‭ ‬وتقديمها‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وتنوعًا‭.‬

وناقشت‭ ‬الورشة‭ ‬أيضًا‭ ‬التحديات‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والقانونية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الإعلام،‭ ‬مثل‭ ‬التزوير‭ ‬الرقمي‭ ‬وحماية‭ ‬الخصوصية،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬وأخلاقي‭ ‬لحماية‭ ‬المبادئ‭ ‬الصحفية‭ ‬وضمان‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بشكل‭ ‬مسؤول‭. ‬واختتمت‭ ‬الورشة‭ ‬بالاتجاهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لاستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الإعلام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬كيفية‭ ‬استعداد‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬للتغييرات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬القادمة‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬الابتكارات‭ ‬الجديدة‭.‬