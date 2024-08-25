المركز العربي للإعلام الإلكتروني ينظم ورشة تدريبية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على كتابة الأخبار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم المركز العربي للإعلام الإلكتروني، بالتعاون مع شركة حلول الجودة للاستشارات، ورشة تدريبية بعنوان «الذكاء الاصطناعي: تغيير مشهد كتابة الأخبار في العصر الرقمي» التي أقيمت في مكتبة الكشكول بصحيفة الأيام. وقدم الورشة أحمد صالح البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة فينتك البحرين لخدمات واستشارات تقنية المعلومات، وشارك في الفعالية مجموعة من الإعلاميين والخبراء في مجال التقنية.
واستعرضت الورشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام عبر عدة محاور رئيسية. في البداية، تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين دقة الأخبار وسرعتها من خلال تحليل البيانات الضخمة وتحديد الاتجاهات الإخبارية، ما يعزز من جودة المحتوى الصحفي. كما تم تقديم تفاصيل حول أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في كتابة الأخبار، بما في ذلك تقنيات التحليل اللغوي وتوليد النصوص الآلية، التي تساعد بدورها في تسريع إنتاج الأخبار وتقديمها بشكل أكثر دقة وتنوعًا.
وناقشت الورشة أيضًا التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإعلام، مثل التزوير الرقمي وحماية الخصوصية، مشددة على أهمية وجود إطار قانوني وأخلاقي لحماية المبادئ الصحفية وضمان استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول. واختتمت الورشة بالاتجاهات المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، حيث تم استعراض كيفية استعداد وسائل الإعلام للتغييرات التكنولوجية القادمة والتكيف مع الابتكارات الجديدة.
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