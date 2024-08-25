Monday, 26 August 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حملات تفتيشية على أكثر من 100 محل تجاري خلال موسم العودة إلى المدارس

8/25/2024 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

صرحت‭ ‬منى‭ ‬العلوي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬تكثف‭ ‬حملاتها‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬المعنية‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬المدارس‭ ‬وتعد‭ ‬الحملة‭ ‬توعوية‭ ‬ورقابية‭ ‬لتكوين‭ ‬ثقة‭ ‬وشفافية‭ ‬بين‭ ‬التاجر‭ ‬والمستهلك‭.‬

وأضافت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬خلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬عبر‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬لجميع‭ ‬المواقع‭ ‬الرسمية‭ ‬للوزارة،‭ ‬كما‭ ‬حرصت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الرسائل‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬التجار‭ ‬والمستهلكين‭ ‬معًا،‭ ‬حيث‭ ‬لاقت‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تجاوبا‭ ‬إيجابيا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬المحلات‭ ‬بدورها‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تحث‭ ‬الأسر‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الميزانية‭ ‬مسبقاً‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المستهلك‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬بطرق‭ ‬مناسبة‭.‬

وتابعت‭ ‬العلوي‭ ‬حديثها‭ ‬قائلًة‭: ‬الجولات‭ ‬الرقابية‭ ‬للمفتشين‭ ‬شملت‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المحلات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬محل‭ ‬تجاري‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بموسم‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭ ‬مثل‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬القرطاسية،‭ ‬والحقائب‭ ‬المدرسية،‭ ‬ومحلات‭ ‬الخياطة‭ ‬وتفصيل‭ ‬الزي‭ ‬المدرسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الأحذية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التنوع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬البضائع‭ ‬والخيارات‭ ‬الواسعة‭ ‬بمختلف‭ ‬الأنواع‭ ‬والأسعار‭.‬

وبينت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬بأن‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬كانت‭ ‬إيجابية‭ ‬وأظهرت‭ ‬الالتزام‭ ‬الواضح‭ ‬للقوانين‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬المخالفات‭ ‬وجدت‭ ‬بشكل‭ ‬بسيط‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭.‬

وأكدت‭ ‬العلوي‭ ‬شكر‭ ‬التجار‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة،‭ ‬وتوضح‭ ‬بأن‭ ‬الحملة‭ ‬توعوية‭ ‬ورقابية‭ ‬للأسواق‭ ‬ضمن‭ ‬مهام‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬ولا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬مواسم‭ ‬محددة،‭ ‬ولكنها‭ ‬تعزز‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التوعية‭ ‬تلبية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الموسم‭.‬

MENAFN25082024000055011008ID1108598975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث