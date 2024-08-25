حملات تفتيشية على أكثر من 100 محل تجاري خلال موسم العودة إلى المدارس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
صرحت منى العلوي مدير إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة، بأن الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية على المحال التجارية المعنية بالعودة الى المدارس وتعد الحملة توعوية ورقابية لتكوين ثقة وشفافية بين التاجر والمستهلك.
وأضافت مدير إدارة التفتيش خلال مكالمة هاتفية عبر تلفزيون البحرين، بأنه تم إطلاق عدد من الرسائل التوعوية لجميع المواقع الرسمية للوزارة، كما حرصت الوزارة على أن تكون الرسائل موجهة الى التجار والمستهلكين معًا، حيث لاقت هذه الحملة تجاوبا إيجابيا كبيرا من قبل المحلات التجارية كما قامت المحلات بدورها عبر نشر الرسائل التوعوية التي تحث الأسر على تحديد الميزانية مسبقاً وغيرها من الرسائل التي تساعد المستهلك على الشراء بطرق مناسبة.
وتابعت العلوي حديثها قائلًة: الجولات الرقابية للمفتشين شملت جميع محافظات مملكة البحرين حيث بلغ عدد المحلات أكثر من 100 محل تجاري له علاقة بموسم العودة للمدارس مثل محلات بيع القرطاسية، والحقائب المدرسية، ومحلات الخياطة وتفصيل الزي المدرسي، بالإضافة الى محلات بيع الأحذية، بالإضافة الى التنوع الكبير في البضائع والخيارات الواسعة بمختلف الأنواع والأسعار.
وبينت مدير إدارة التفتيش بأن الحملات التي أطلقت كانت إيجابية وأظهرت الالتزام الواضح للقوانين في المحلات التجارية، أما بخصوص المخالفات وجدت بشكل بسيط مثل عدم وجود الأسعار على المنتجات.
وأكدت العلوي شكر التجار على تعاونهم مع وزارة التجارة، وتوضح بأن الحملة توعوية ورقابية للأسواق ضمن مهام الوزارة بشكل دائم ولا تقتصر على مواسم محددة، ولكنها تعزز في المواسم من عملية التوعية تلبية لاحتياجات الموسم.
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