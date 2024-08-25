حملات تفتيشية على أكثر من 100 محل تجاري خلال موسم العودة إلى المدارس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

صرحت‭ ‬منى‭ ‬العلوي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬تكثف‭ ‬حملاتها‭ ‬التفتيشية‭ ‬على‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬المعنية‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬المدارس‭ ‬وتعد‭ ‬الحملة‭ ‬توعوية‭ ‬ورقابية‭ ‬لتكوين‭ ‬ثقة‭ ‬وشفافية‭ ‬بين‭ ‬التاجر‭ ‬والمستهلك‭.‬

وأضافت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬خلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬عبر‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬لجميع‭ ‬المواقع‭ ‬الرسمية‭ ‬للوزارة،‭ ‬كما‭ ‬حرصت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الرسائل‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬التجار‭ ‬والمستهلكين‭ ‬معًا،‭ ‬حيث‭ ‬لاقت‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تجاوبا‭ ‬إيجابيا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬المحلات‭ ‬بدورها‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تحث‭ ‬الأسر‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الميزانية‭ ‬مسبقاً‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المستهلك‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬بطرق‭ ‬مناسبة‭.‬

وتابعت‭ ‬العلوي‭ ‬حديثها‭ ‬قائلًة‭: ‬الجولات‭ ‬الرقابية‭ ‬للمفتشين‭ ‬شملت‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المحلات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬محل‭ ‬تجاري‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بموسم‭ ‬العودة‭ ‬للمدارس‭ ‬مثل‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬القرطاسية،‭ ‬والحقائب‭ ‬المدرسية،‭ ‬ومحلات‭ ‬الخياطة‭ ‬وتفصيل‭ ‬الزي‭ ‬المدرسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الأحذية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التنوع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬البضائع‭ ‬والخيارات‭ ‬الواسعة‭ ‬بمختلف‭ ‬الأنواع‭ ‬والأسعار‭.‬

وبينت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬بأن‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬كانت‭ ‬إيجابية‭ ‬وأظهرت‭ ‬الالتزام‭ ‬الواضح‭ ‬للقوانين‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬المخالفات‭ ‬وجدت‭ ‬بشكل‭ ‬بسيط‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭.‬

وأكدت‭ ‬العلوي‭ ‬شكر‭ ‬التجار‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة،‭ ‬وتوضح‭ ‬بأن‭ ‬الحملة‭ ‬توعوية‭ ‬ورقابية‭ ‬للأسواق‭ ‬ضمن‭ ‬مهام‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬ولا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬مواسم‭ ‬محددة،‭ ‬ولكنها‭ ‬تعزز‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التوعية‭ ‬تلبية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الموسم‭.‬