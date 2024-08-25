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لوحات تجارية.. طلاسم وأخطاء ومخالفات

8/25/2024 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رغم الاشتراطات.. اللغة العربية هامشية فـي بعض اللوحات.. والإملاء حدث ولا حرج


تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


في‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬نشرت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تحقيقا‭ ‬صحفيا‭ ‬حول‭ ‬أخطار‭ ‬اللافتات‭ ‬التجارية‭ ‬بعنوان‭ (‬أخطاء‭ ‬إعلانات‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭.. ‬ضحك‭ ‬أقرب‭ ‬على‭ ‬البكاء‭). ‬كما‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2006‭ ‬ريبورتاجا‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬بعنوان‭ (‬لافتات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬شفرة‭ ‬لفك‭ ‬طلاسمها‭). ‬وناقشت‭ ‬الموضوعات‭ ‬مشكلة‭ ‬ظاهرة‭ ‬وجود‭ ‬إعلانات‭ ‬تجارية‭ ‬تحمل‭ ‬أخطاء‭ ‬ملفتة‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬والوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬لأي‭ ‬مدينة‭. ‬

وفي‭ ‬تصريحاتهم،‭ ‬أكد‭ ‬المسؤولون‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مواصفات‭ ‬عامة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تطبق‭ ‬في‭ ‬اللافتات‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الأعلى‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬اليمين،‭ ‬وأن‭ ‬يذكر‭ ‬رقم‭ ‬السجل‭ ‬ورقم‭ ‬الفرع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اشتراطات‭ ‬عامة‭ ‬مثل‭ ‬مطابقة‭ ‬الاسم‭ ‬بالعربي‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مكتوب‭ ‬باللغة‭ ‬الأخرى،‭ ‬وخلو‭ ‬الكتابة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الإملائية،‭ ‬ووضوح‭ ‬الاسم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المسؤولون‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬اللافتات‭ ‬يمثل‭ ‬إساءة‭ ‬للبحرين‭ ‬وللشارع‭ ‬التجاري،‭ ‬وأن‭ ‬الأمر‭ ‬بات‭ ‬يمثل‭ ‬هاجسا،‭ ‬لذلك‭ ‬قررت‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ألا‭ ‬تترك‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حلول‭ ‬جذرية،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬حملة‭ ‬مدتها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬استهدفت‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭.‬

ووفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬تشمل‭ ‬الإجراءات‭ ‬عند‭ ‬ضبط‭ ‬لافتات‭ ‬مخالفة،‭ ‬إخطار‭ ‬صاحب‭ ‬المحل‭ ‬ومنح‭ ‬مدة‭ ‬محددة‭ ‬لإزالة‭ ‬المخالفة‭ ‬وألا‭ ‬يمكن‭ ‬إزالة‭ ‬اللافتة‭ ‬بالطرق‭ ‬الإدارية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إشعار‭ ‬مسبق‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬كشف‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬عن‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬لإصدار‭ ‬دليل‭ ‬إرشادي‭ ‬تنظيمي‭ ‬للوحات‭ ‬الأسماء‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬اللوحات‭ ‬التجارية‭ ‬تكون‭ ‬مشوهة‭ ‬بصريا‭ ‬وغير‭ ‬لائقة‭ ‬ومخالفة‭ ‬حتى‭ ‬للتعاليم‭ ‬الإسلامية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أخطاء‭ ‬كثيرة‭ ‬مثل‭ ‬اختلاف‭ ‬المحتويات‭ ‬والبيانات‭ ‬على‭ ‬اللوحات‭ ‬التجارية‭ ‬مثل‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف،‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والسجل‭ ‬التجاري،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬خطوط‭ ‬معقدة‭ ‬وغير‭ ‬مقروءة‭ ‬على‭ ‬اللوحات،‭ ‬وعدم‭ ‬مراعاة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تثبيت‭ ‬اللوحات‭.‬

للأسف،‭ ‬لاتزال‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬قائمة‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭. ‬فبعض‭ ‬الطرقات‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬حصرا،‭ ‬تضم‭ ‬لوحات‭ ‬هي‭ ‬أشبه‭ ‬بالطلاسم،‭ ‬وفيها‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬اللغوية‭ ‬والإملائية‭ ‬ما‭ ‬يزعج‭ ‬العين‭.‬

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