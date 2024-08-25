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نوريس يقود ماكلارين للتتويج بجائزة هولندا

8/25/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زاندفورت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تُوّج‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭.‬

وتمكن‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬نوريس‭ ‬عند‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق،‭ ‬لكنّ‭ ‬السائق‭ ‬البريطاني‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وحلّ‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وقلّص‭ ‬نوريس‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬فيرستابن‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للسائقين‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬نقطة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المدّ‭ ‬البرتقالي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬غطّى‭ ‬مدرجات‭ ‬حلبة‭ ‬راندفورت‭ ‬الهولندية‭ ‬دعما‭ ‬لفيرستابن،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬مجاراة‭ ‬نوريس‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سيارة‭ ‬مرسيدس‭ ‬المتطورة‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬قدرات‭ ‬تنافسية‭ ‬عالية‭.‬


انطلاقة‭ ‬مخيبّة‭ ‬لنوريس‭ ‬

وجاءت‭ ‬انطلاقة‭ ‬السباق‭ ‬حسّاسة‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬طغت‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬قدرة‭ ‬نوريس‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخفق‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬محطات‭ ‬سابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬انطلاقه‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

وبالفعل،‭ ‬سقط‭ ‬نوريس‭ ‬أمام‭ ‬رهبة‭ ‬اللحظات‭ ‬الأولى‭ ‬وتمكن‭ ‬فيرستابن‭ ‬من‭ ‬تجاوزه‭ ‬وسط‭ ‬صيحات‭ ‬المشجعين،‭ ‬حيث‭ ‬انتزع‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬0‭.‬9‭ ‬ث‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الثانية‭.‬

وتمكن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬لفة‭ ‬ثانية‭ ‬الأسرع،‭ ‬معززا‭ ‬تقدمه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نوريس‭.‬

ومتسلحا‭ ‬بسرعة‭ ‬ماكلارين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬تمكن‭ ‬نوريس‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬بقوة‭ ‬لمقارعة‭ ‬فيرستابن،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬تجاوزه‭ ‬في‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول‭.‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭ ‬لمهندسي‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬عليه‭ ‬نوريس‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬ثوان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬القيادة‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭. ‬السيارة‭ ‬لا‭ ‬تستجيب‭ ‬لمحاولاتي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬معاناته‭ ‬للحاق‭ ‬بنوريس،‭ ‬قرّر‭ ‬فيرستابن‭ ‬تغيير‭ ‬إطاراته‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬25،‭ ‬ثمّ‭ ‬قام‭ ‬نوريس‭ ‬بالدخول‭ ‬الى‭ ‬الحظيرة‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬التالية،‭ ‬حيث‭ ‬استغرق‭ ‬دخوله‭ ‬أكثر‭ ‬بـ‭ ‬0‭.‬6‭ ‬ث‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬فيرستابن‭.‬


ونوريس‭ ‬يقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬

بيد‭ ‬أنّ‭ ‬نوريس‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬ثوان،‭ ‬واستطاع‭ ‬سريعا‭ ‬تسجيل‭ ‬أسرع‭ ‬لفة‭ ‬في‭ ‬السباق‭.‬

ووصل‭ ‬تفوق‭ ‬نوريس‭ ‬الواضح‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ثوان‭ ‬بحلول‭ ‬اللفة‭ ‬40‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬تقدمه‭ ‬المريح‭ ‬الى‭ ‬22‭.‬896‭ ‬ث‭ ‬مع‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭.‬

وقال‭ ‬نوريس‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬السباق‭ ‬كان‭ ‬مثاليا‭ ‬بسبب‭ ‬اللفة‭ ‬الأولى‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬رائعا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬نوريس‭ ‬‮«‬توقعت‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬ماكس‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬ويحصل‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬صغير‭. ‬ولم‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬أبدا‭. ‬لذا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬النقطة،‭ ‬عرفت‭ ‬أننا‭ ‬سنخوض‭ ‬معركة‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬وأردف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬بدا‭ ‬الأمر‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬التباطؤ‭. ‬وكانت‭ ‬سرعتي‭ ‬تتحسن‭. ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬الشعور‭ ‬داخل‭ ‬السيارة‭ ‬رائعا‭. ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬تجاوزته،‭ ‬شعرت‭ ‬بالراحة‮»‬‭. ‬

وتقام‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مونزا‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬وهي‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬24‭.‬

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