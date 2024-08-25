ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وعضوية‭ ‬كُلٍّ‭ ‬من‭:‬

‭ ‬1-‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للمحاكم‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬عضوًا

2-‭ ‬منسق‭ ‬بمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عضوًا

3-‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتَّظَلُّمات‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتَّظَلُّمات‭ ‬عضوًا

4-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عضوًا

5-‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عضوًا

6-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬عضوًا

7-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عضوًا

8-‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬عضوًا

9-‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عضوًا

10-‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للضَّبْط‭ ‬القانوني‭ ‬والحماية‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عضوًا

11-‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬عضوًا

12-‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عضوًا

13-‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العمالية‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل‭ ‬عضوًا

14-‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬سياسات‭ ‬وتطوير‭ ‬المناهج‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عضوًا

15-‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عضوًا

‭ ‬وتكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدد‭ ‬أخرى‭ ‬مماثلة‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬