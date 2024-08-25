Monday, 26 August 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

8/25/2024 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬42‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وعضوية‭ ‬كُلٍّ‭ ‬من‭:‬

‭ ‬1-‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للمحاكم‭ ‬والتوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬عضوًا

2-‭ ‬منسق‭ ‬بمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عضوًا

3-‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتَّظَلُّمات‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتَّظَلُّمات‭ ‬عضوًا

4-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عضوًا

5-‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عضوًا

6-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬عضوًا

7-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عضوًا

8-‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬عضوًا

9-‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عضوًا

10-‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للضَّبْط‭ ‬القانوني‭ ‬والحماية‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عضوًا

11-‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬عضوًا

12-‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عضوًا

13-‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العمالية‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل‭ ‬عضوًا

14-‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬سياسات‭ ‬وتطوير‭ ‬المناهج‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عضوًا

15-‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عضوًا

‭ ‬وتكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬لمدد‭ ‬أخرى‭ ‬مماثلة‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

MENAFN25082024000055011008ID1108598971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث