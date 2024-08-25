طراز كهربائي لأول مرة في 2025فولكس واجن تطلق عروض الصيف لسياراتها الشبابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬





أعلنت‭ ‬فولكس‭ ‬واجن‭ ‬البحرين‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬‮«‬عروض‭ ‬الصيف‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬3‭ ‬سيارات‭ ‬شبابية‭ ‬بمواصفات‭ ‬استثنائية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬أول‭ ‬طراز‭ ‬كهربائي‭ ‬للعلامة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬2025‭.‬

ويأتي‭ ‬طراز‭ ‬تي‭ ‬روك‭ ‬بمقصورة‭ ‬قيادة‭ ‬بشاشة‭ ‬رقمية‭ ‬وخاصية‭ ‬النقطة‭ ‬العمياء،‭ ‬وذلك‭ ‬بسعر‭ ‬9699‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬أما‭ ‬طراز‭ ‬تيغوان‭ ‬فيتضمن‭ ‬كاميرا‭ ‬خلفية‭ ‬مع‭ ‬حساسات‭ ‬أمامية‭ ‬وخلفية‭ ‬وخاصية‭ ‬التوقف‭ ‬التلقائي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسعر‭ ‬10899‭ ‬دينارا‭. ‬أما‭ ‬طراز‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬آي‭ ‬الرياضي‭ ‬فيتميز‭ ‬بشاشة‭ ‬رقمية‭ ‬وإنارة‭ ‬داخلية‭ ‬بألوان‭ ‬متعددة‭ ‬وخاصية‭ ‬الركن‭ ‬التلقائي‭ ‬المتوازي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسعر‭ ‬15799‭ ‬دينارا‭.‬

ويتضمن‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬امتيازات‭ ‬إضافية‭ ‬تشمل‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬45000‭ ‬كم‭ ‬خدمة،‭ ‬و3‭ ‬سنوات‭ ‬خدمة‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬و5‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬150000‭ ‬كم‭ ‬ضمانا‭ ‬مصنعيا‭.‬

أول‭ ‬طراز‭ ‬كهربائي‭ ‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬خططها‭ ‬التطويرية‭ ‬كشف‭ ‬فليكس‭ ‬ميراندا‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفولكس‭ ‬واجن‭ ‬البحرين‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لتطوير‭ ‬تصميم‭ ‬صالة‭ ‬عرض‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬سترة‭ ‬وفق‭ ‬مفهوم‭ ‬ CI ‭ ‬ called ‭ ‬ Modular ‭ ‬ concept ‭. ‬وسيتضمن‭ ‬التصميم‭ ‬عناصر‭ ‬رقمية‭ ‬ومنطقة‭ ‬انتظار‭ ‬وشاشة‭ ‬لعرض‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬مع‭ ‬مواقع‭ ‬للشحن‭.‬

وعن‭ ‬استمرارية‭ ‬فولكس‭ ‬واجن‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬محركات‭ ‬البنزين‭ ‬بيّن‭: ‬‮«‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬العلامة‭ ‬الألمانية‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تصنيع‭ ‬محركات‭ ‬الاحتراق‭ ‬بالبنزين‭ ‬والمحركات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالبطاريات‭ ‬الكهربائية‭ ‬حتى‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭. ‬الطموح‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفرية‭ ‬صافية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مركبات‭ ‬كهربائية‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬طراز‭ ‬كهربائي‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بصدد‭ ‬طرح‭ ‬طراز‭ ‬كهربائي‭ ‬جديد‭ ‬للفولكس‭ ‬واجن‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬حماس‭ ‬كبير‭ ‬ناحية‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬والهجينة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ونتلقى‭ ‬باستمرار‭ ‬استفسارات‭ ‬حول‭ ‬موعد‭ ‬طرح‭ ‬مركبات‭ ‬كهربائية‭ ‬للعلامة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويسعى‭ ‬جميع‭ ‬المختصين‭ ‬جاهدين‭ ‬لإنشاء‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬ومرافق‭ ‬شحن‭ ‬تعنى‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مناسبة‭ ‬للمركبات‭ ‬الكهربائية‮»‬‭.‬

المنافسة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الهجينة‭ ‬والكهربائية

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بخصوص‭ ‬المنافسة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المحركات‭ ‬الهجينة‭ ‬والكهربائية‭ ‬علق‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفولكس‭ ‬واجن‭ ‬البحرين‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬موضوع‭ ‬مثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬للغاية‭. ‬واختارت‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬المصنعة‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬خيار‭ ‬تصنيع‭ ‬المحركات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وبالمقابل‭ ‬اتجهت‭ ‬مصانع‭ ‬أخرى‭ ‬لتصنيع‭ ‬المحركات‭ ‬الهجينة‭ ‬والكهربائية‭ ‬معا‭. ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬جزيرة‭ ‬فإن‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬تناسب‭ ‬مساحاتها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭. ‬أما‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يسافرون‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬فتناسبهم‭ ‬أكثر‭ ‬السيارات‭ ‬الهجينة،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬كلا‭ ‬النوعين‭ ‬مهمان‭. ‬والأهم‭ ‬هو‭ ‬مستويات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬المحركات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إطالة‭ ‬مدة‭ ‬استخدام‭ ‬البطارية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المحركات‭ ‬الكهربائية‭. ‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬عامين‭ ‬ستتمكن‭ ‬المحركات‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬أداء‭ ‬أعلى‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسيارات‭ ‬الهجينة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصة‭ ‬سيارات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬أوضح‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬حصة‭ ‬سيارات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تكاد‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬10 % -15 % ،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضين‭ ‬شهدنا‭ ‬تحولا‭ ‬واضحا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الصالون‭ ‬إلى‭ ‬سيارات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬هيكلها‭ ‬عن‭ ‬الأرض،‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬برؤية‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توفيرها‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬التحكم‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬فإن‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬مركبات‭ ‬فولكس‭ ‬واجن‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‮»‬‭.‬