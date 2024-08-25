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مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة يستعرض منجزات الربع الثاني من 2024 والخطط التطويرية المستقبلية

8/25/2024 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأست‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬والذي‭ ‬ناقش‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2024،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ومدى‭ ‬تطور‭ ‬المؤشرات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬ومرتكزات‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬وزيادة‭ ‬الأسواق‭ ‬المستهدفة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬سواء‭ ‬لسياحة‭ ‬الترفيه‭ ‬أو‭ ‬سياحة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ولتكون‭ ‬الخيار‭ ‬المفضل‭ ‬للعوائل‭ ‬والأفراد‭ ‬على‭ ‬السواء‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قدمت‭ ‬السيدة‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬عرضا‭ ‬تفصيليا‭ ‬تضمن‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬السياحي‭ ‬وفقاً‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬السياحة‭ (‬2022/2026‭).‬

وجرى‭ ‬أثناء‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬للتسويق‭ ‬والترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬هدف‭ ‬إبراز‭ ‬المقومات‭ ‬السياحية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬وتنافسية‭ ‬ومكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مميزة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والتطور‭ ‬الحضري،‭ ‬وتضم‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬سياحية‭ ‬متكاملة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي،‭ ‬والمنشآت‭ ‬الفندقية‭ ‬والسياحية‭ ‬الفاخرة،‭ ‬واستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات،‭ ‬والمعارض،‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والثقافية‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬الى‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وكالات‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستهدفة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الباقات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬استقطاب‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السياح،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬كما‭ ‬سلط‭ ‬الاجتماع‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقسم‭ ‬التراخيص‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬وأبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2024،‭ ‬واستعرض‭ ‬نتائج‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬للألعاب‭ ‬الذي‭ ‬استقطب‭ ‬حوالي‭ ‬97 , 000‭ ‬زائر‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬ودور‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬بين‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬ومسرح‭ ‬الدانة‭ ‬و«سبيستون‮»‬‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬حيث‭ ‬ثمن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الفعالية‭ ‬الترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتقدم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لكوادر‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشروعات‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬السياحية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬لتسريع‭ ‬خطى‭ ‬التطوير‭ ‬السياحي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭.‬

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