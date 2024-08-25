مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة يستعرض منجزات الربع الثاني من 2024 والخطط التطويرية المستقبلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأست فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والذي ناقش آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع السياحي للربع الثاني من العام الجاري 2024، وما تم تحقيقه من إنجازات ومدى تطور المؤشرات المرتبطة بتنفيذ أهداف ومرتكزات استراتيجية السياحة (2022-2026)، بالإضافة إلى أبرز المشاريع السياحية التي تم تدشينها خلال الربع الثاني من 2024 وما لها من تأثير إيجابي في تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت وزيرة السياحة الالتزام بالتعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف استراتيجية السياحة (2022-2026)، في تنويع المنتج السياحي وزيادة الأسواق المستهدفة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة سواء لسياحة الترفيه أو سياحة الأعمال، ولتكون الخيار المفضل للعوائل والأفراد على السواء.
وخلال الاجتماع، قدمت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عرضا تفصيليا تضمن مؤشرات الأداء السياحي وفقاً لاستراتيجية السياحة (2022/2026).
وجرى أثناء الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة من قبل الهيئة للتسويق والترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية بارزة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتي تصب في هدف إبراز المقومات السياحية والمشاريع الكبرى والفرص التي من شأنها تعزيز سمعة وتنافسية ومكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية مميزة تجمع بين التراث الثقافي والتطور الحضري، وتضم بنية تحتية سياحية متكاملة، بالإضافة إلى مراكز الجذب السياحي، والمنشآت الفندقية والسياحية الفاخرة، واستضافة مملكة البحرين العديد من الفعاليات، والمعارض، والأنشطة الترفيهية والثقافية.
كما تطرق الاجتماع الى جهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض الرامية إلى التعاون مع وكالات السفر في الأسواق الرئيسية المستهدفة، وتطوير الباقات السياحية التي تهدف الى استقطاب أعداد أكبر من السياح، بهدف زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، كما سلط الاجتماع الضوء على المستجدات المتعلقة بقسم التراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وناقش الاجتماع مستجدات الخطة التشغيلية لمركز البحرين العالمي للمعارض وأبرز الفعاليات التي تمت إقامتها في المركز خلال الربع الثاني من 2024، واستعرض نتائج تنظيم النسخة الأولى من مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي استقطب حوالي 97 , 000 زائر من داخل وخارج المملكة، ودور الشراكة الفاعلة بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومسرح الدانة و«سبيستون» ومركز البحرين العالمي للمعارض، حيث ثمن مجلس الإدارة الشراكة الاستراتيجية والدعم المقدم من قبل بنك البحرين الوطني والذي ساهم في نجاح الفعالية الترفيهية التي تعتبر الأكبر على مستوى مملكة البحرين.
وتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لكوادر هيئة البحرين للسياحة والمعارض لدورهم في تنفيذ كافة المبادرات والمشروعات والخطط والبرامج السياحية والترفيهية، منوهاً بأهمية مضاعفة هذه الجهود لتسريع خطى التطوير السياحي على مستوى مملكة البحرين، بما يسهم في تنمية القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.
MENAFN25082024000055011008ID1108598969
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.