Monday, 26 August 2024 01:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((أخبار الخليج)) تنشر تفاصيل الإجراءات التنظيمية الجديدة للإسكان

8/25/2024 7:11:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للإسكان،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطنين‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬تنشر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تفاصيل‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قرار‭ ‬نظام‭ ‬الإسكان‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬تعديلات‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬إلزام‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬بتحديث‭ ‬بياناته‭ ‬والمعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬كل‭ ‬سنتين،‭ ‬وإفادة‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬بأي‭ ‬تغيير‭ ‬قد‭ ‬يطرأ‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬والمستندات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطلب،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬تخصيص‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬شرط‭ ‬الدخل‭ ‬الذي‭ ‬يلتزم‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬بتحديثه‭ ‬كل‭ ‬سنتين،‭ ‬وإفادة‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬بأي‭ ‬تغيير‭ ‬قد‭ ‬يطرأ‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬منح‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬القرار‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬دخله‭ ‬الشهري‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬تسعمائة‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ولا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬ومائتي‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬عند‭ ‬تسلم‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭.‬

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬تعديلات‭ ‬لتنظيم‭ ‬شرط‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬المطبق‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬وفقاً‭ ‬للأحكام‭ ‬الآتية‭: ‬يعتبر‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المالك‭ ‬إذا‭ ‬تملك‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬عقاراً‭ ‬مفرزاً‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬انتقال‭ ‬الملكية‭ ‬تزيد‭ ‬مساحته‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويعتبر‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬حُكم‭ ‬المالك‭ ‬إذا‭ ‬تملك‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬عقاراً‭ ‬بملكية‭ ‬شائعة‭ ‬بالشراء‭ ‬أو‭ ‬بالهبة‭ ‬تزيد‭ ‬مساحته‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬حُكم‭ ‬المالك‭ ‬إذا‭ ‬تملك‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أبنائه‭ ‬القصر‭ ‬عقاراً‭ ‬شائعاً‭ ‬بالإرث‭ ‬تزيد‭ ‬مساحته‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تعددت‭ ‬الملكية‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرته‭ ‬تُحتسب‭ ‬مساحة‭ ‬كل‭ ‬عقار‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬

ويستثنى‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬شرط‭ ‬الملكية‭ ‬الحالات‭ ‬الآتية‭: ‬ملكية‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬لعقار‭ ‬غير‭ ‬صالح‭ ‬للسكن‭ ‬أو‭ ‬لبناء‭ ‬مسكن‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬الإدارة،‭ ‬وملك‭ ‬الزوجة‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لعقار‭ ‬آلت‭ ‬مليكته‭ ‬إليها‭ ‬بالإرث‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مقدمة‭ ‬الطلب‭.‬

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬تعديلا‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬تنطبق‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعمر‭ ‬لمقدم‭ ‬طلب‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬عند‭ ‬تقديمه‭ ‬الطلب،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬دخله‭ ‬الشهري‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للدخل‭ ‬الشهري‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬عند‭ ‬منح‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭ ‬لخدمة‭ ‬التمليك‭ ‬وعند‭ ‬التخصيص‭ ‬لباقي‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬ويجوز‭ ‬للوزارة‭ ‬تحويل‭ ‬الطلب‭ ‬باسم‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرة‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ -‬اتفاقاً‭ ‬بينهم‭ ‬وبرغبتهم‭- ‬متى‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬أسرة‭ ‬مستحقة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تُضمن‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬الطلب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الآتية‭: ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فقد‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭ ‬لأي‭ ‬شرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬قبول‭ ‬طلب‭ ‬وتخصيص‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ -‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬شرط‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للحد‭ ‬الشهري‭ ‬لطلب‭ ‬خدمة‭ ‬التمليك،‭ ‬وشرط‭ ‬بلوغ‭ ‬جميع‭ ‬الأبناء‭ ‬القُصر‭ ‬لسن‭ ‬الرشد‭ ‬للمتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭- ‬بعد‭ ‬منح‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭.‬

MENAFN25082024000055011008ID1108598968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث