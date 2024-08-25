((أخبار الخليج)) تنشر تفاصيل الإجراءات التنظيمية الجديدة للإسكان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للإسكان،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المواطنين‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬تنشر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تفاصيل‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قرار‭ ‬نظام‭ ‬الإسكان‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬تعديلات‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭: ‬إلزام‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬بتحديث‭ ‬بياناته‭ ‬والمعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬كل‭ ‬سنتين،‭ ‬وإفادة‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬بأي‭ ‬تغيير‭ ‬قد‭ ‬يطرأ‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬والمستندات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطلب،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬تخصيص‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬شرط‭ ‬الدخل‭ ‬الذي‭ ‬يلتزم‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬بتحديثه‭ ‬كل‭ ‬سنتين،‭ ‬وإفادة‭ ‬الوزارة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬بأي‭ ‬تغيير‭ ‬قد‭ ‬يطرأ‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬منح‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬القرار‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬دخله‭ ‬الشهري‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬تسعمائة‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ولا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬ومائتي‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬عند‭ ‬تسلم‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭.‬

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬تعديلات‭ ‬لتنظيم‭ ‬شرط‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬المطبق‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬وفقاً‭ ‬للأحكام‭ ‬الآتية‭: ‬يعتبر‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المالك‭ ‬إذا‭ ‬تملك‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬عقاراً‭ ‬مفرزاً‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬انتقال‭ ‬الملكية‭ ‬تزيد‭ ‬مساحته‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويعتبر‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬حُكم‭ ‬المالك‭ ‬إذا‭ ‬تملك‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬عقاراً‭ ‬بملكية‭ ‬شائعة‭ ‬بالشراء‭ ‬أو‭ ‬بالهبة‭ ‬تزيد‭ ‬مساحته‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬حُكم‭ ‬المالك‭ ‬إذا‭ ‬تملك‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أبنائه‭ ‬القصر‭ ‬عقاراً‭ ‬شائعاً‭ ‬بالإرث‭ ‬تزيد‭ ‬مساحته‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تعددت‭ ‬الملكية‭ ‬لمقدم‭ ‬الطلب‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرته‭ ‬تُحتسب‭ ‬مساحة‭ ‬كل‭ ‬عقار‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬

ويستثنى‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬شرط‭ ‬الملكية‭ ‬الحالات‭ ‬الآتية‭: ‬ملكية‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬لعقار‭ ‬غير‭ ‬صالح‭ ‬للسكن‭ ‬أو‭ ‬لبناء‭ ‬مسكن‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬الإدارة،‭ ‬وملك‭ ‬الزوجة‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الأسرة‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لعقار‭ ‬آلت‭ ‬مليكته‭ ‬إليها‭ ‬بالإرث‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مقدمة‭ ‬الطلب‭.‬

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬تعديلا‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬تنطبق‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعمر‭ ‬لمقدم‭ ‬طلب‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬عند‭ ‬تقديمه‭ ‬الطلب،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬دخله‭ ‬الشهري‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للدخل‭ ‬الشهري‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬عند‭ ‬منح‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭ ‬لخدمة‭ ‬التمليك‭ ‬وعند‭ ‬التخصيص‭ ‬لباقي‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬ويجوز‭ ‬للوزارة‭ ‬تحويل‭ ‬الطلب‭ ‬باسم‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرة‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ -‬اتفاقاً‭ ‬بينهم‭ ‬وبرغبتهم‭- ‬متى‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬أسرة‭ ‬مستحقة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تُضمن‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬الطلب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الآتية‭: ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فقد‭ ‬رب‭ ‬الأسرة‭ ‬لأي‭ ‬شرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬قبول‭ ‬طلب‭ ‬وتخصيص‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ -‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬شرط‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للحد‭ ‬الشهري‭ ‬لطلب‭ ‬خدمة‭ ‬التمليك،‭ ‬وشرط‭ ‬بلوغ‭ ‬جميع‭ ‬الأبناء‭ ‬القُصر‭ ‬لسن‭ ‬الرشد‭ ‬للمتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الفئة‭ ‬الثانية‭- ‬بعد‭ ‬منح‭ ‬شهادة‭ ‬الترشيح‭.‬