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((تمكين)) يقرّ سياسة الإبلاغ عن المخالفات ويستحدث قنوات مخصصة للإبلاغ بكل خصوصية

8/25/2024 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬إقرار‭ ‬سياسة‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الخطة‭ ‬الشاملة‭ ‬لتحسين‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬وتأكيد‭ ‬تفعيل‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقابة،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توطيد‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬تمكين‭ ‬وجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المقدمة،‭ ‬كما‭ ‬تعزز‭ ‬ضمان‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه‭ ‬وتطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬للرقابة‭ ‬المؤسسية‭. ‬

كما‭ ‬تضمنّت‭ ‬الخطة‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬القنوات‭ ‬المخصصة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬صفحة‭ ‬إلكترونية‭ ‬خاصة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببرامج‭ ‬الدعم‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمة‭ ‬التدريب‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬والعملاء‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬بلاغاتهم‭ ‬بثقة‭ ‬وسرية‭ ‬تامة‭ ‬وسيتم‭ ‬متابعة‭ ‬البلاغات‭ ‬المقدمة‭ ‬لضمان‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الخصوصية‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬كإضافة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬القنوات‭ ‬الأخرى‭ ‬المتاحة‭ ‬حاليًا‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬والبريد‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكّدت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يؤديه‭ ‬الصندوق‭ ‬كمؤسسة‭ ‬فاعلة‭ ‬وبارزة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يحتم‭ ‬ضرورة‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة؛‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إيمانًا‭ ‬منّا‭ ‬بضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬وحفظ‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬مباشرة‭ ‬لجميع‭ ‬العملاء‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بسرية‭ ‬تامة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬المساعي‭ ‬المستمرة‭ ‬لمتابعة‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬لبرامج‭ ‬الدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬المتضررين‭ ‬على‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬شبهات،‭ ‬وتحويلها‭ ‬إن‭ ‬لزم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭. ‬وبما‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬جهودنا‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الزيارات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الدمج‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬الشريكة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬تجاوزات‭ ‬أو‭ ‬إساءات‭ ‬لاستخدام‭ ‬الدعم‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬تمكين‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مسبق‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬مختص‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الأفراد‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬أو‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬الأجور،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخويل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الصندوق‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬الرقابة‭ ‬والمتابعة‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأن‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬رصدها‭.‬

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