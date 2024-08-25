“إكس بي لمستقبل الموسيقى” يدشن“عاشوا”

MENAFN - Asdaf News) دشّن“إكس بي لمستقبل الموسيقى” وثائقي“عاشوا”، الذي يعد أول سلسلة من نوعها في المملكة توثق وتحكي عبر 6 حلقات مسيرة الموسيقى السعودية التقليدية وتراثها من خلال لقاءات حية مع أبرز مواهب وصانعي الموسيقى السعودية الفلكلورية بمختلف أنواعها وأشكالها.

وتبرز حلقات“عاشوا” التي أخرجها شندي وأبو حمدان ثراء المشهد الموسيقي السعودي الفلكلوري، حيث تغوص في الأماكن وتلتقي بالمواهب الموسيقية في مواقعها داخل الأحياء القديمة والتراثية، لتتيح لها فرصة مشاركة تجارب حياة وقصص ملهمة وأعمال كان لها أكبر الأثر في صناعة وإثراء مسيرة الموسيقى السعودية.

وتهدف هذه المبادرة الرائدة من“إكس بي لمستقبل الموسيقى” إلى تسليط الضوء على الموسيقى السعودية الفلكلورية والاحتفاء بالتراث الثقافي الموسيقي، وإبراز مواهب وأصوات وقصص وتجارب ساهمت في تشكيل المشهد الموسيقي السعودي.

وقال مخرجا المسلسل شندي وأبو حمدان :“في هذا المشروع، نؤمن بأهمية القصص التي غالبًا ما يطولها التجاهل وعدم الاهتمام. كان هدفنا هو التقاط القصص الملهمة بأكبر قدر ممكن من الأصالة والصدق، وإعطاء الفرصة لأصحاب التجارب لسرد قصصهم وبكلماتهم الخاصة. ومن خلال هذا النهج، تمكنا من عرض المشاعر والعاطفة والتاريخ والحب في أصفى معانيه وأشكاله التي يحملها هؤلاء الموهوبين تجاه مهنتهم واهتماماتهم”.

وأضاف شندي وأبو حمدان :“كان من الضروري بالنسبة لنا الحفاظ على سلامة رواياتهم، وتوفير نافذة حقيقية ومؤثرة نطل من خلالها على عوالمهم الخاصة”.

وتم بث أولى حلقات“عاشوا” في العاشر من أغسطس الجاري على قناة يوتيوب الخاصة بـ“إكس بي لمستقبل الموسيقى”، وسيتم بث الحلقات التالية أسبوعيًا حتى موعد اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر المقبل.

الحلقة الأولى“جلسة طرب”

تبدأ حلقات“عاشوا” بـ“جلسة طرب” التي ترصد التجارب الحياتية لمجموعة من فناني الطبول التقليدية والألحان العربية التي اشتهرت بتقديم نمط حماسي من الموسيقى له عشاقه ومحبيه على مدار السنين.

الحلقة الثانية“خيبتي”

تبرز الحلقة الثانية،“خبیتي“، التقاليد الموروثة والممارسات القديمة الراسخة عبر مئات السنين في صناعة الموسيقى التقليدية، حيث تستعرض مجموعة من الفنانين صورًة نابضًة بالحياة عن الموسيقى عبر الرقصات الشعبية السعودية، إلى جانب إبراز جميع الإيقاعات السعودية المحلية الموجودة حتى اليوم.

الحلقة الثالثة“ترنيم المنسقة”

تدور الحلقة الثالثة،“ترنیم المنسقة“، حول شخصية المنسقة الفنية ترنيم التي تتولى أعمال التنسيق والتواصل مع الفنانين والتعاون معهم لإحياء المناسبات والأفراح، وتؤدي وظيفة مهمة تمارسها بعض النساء في المشهد الموسيقي التقليدي.

الحلقة الرابعة“الحله”

تغوص الحلقة الرابعة،“الحله”، في قلب جنوب الرياض حيث مركز تجمع المتاجر المتخصصة في بيع الآلات الموسيقية التي يرتادها الموسيقيون والمهتمون بتعلم وشراء الآلات الموسيقية.

الحلقة الخامسة“سويلم والعود”

في الحلقة الخامسة،“سویلم والعود”، يحكي سويلم قصته مع آلة العود، وأسرار صناعتها والوقت الذي يستغرقه في صناعة آلة أعذب النغمات والألحان.

الحلقة السادسة“الشاعر”

تلتقي الحلقة السادسة، “الشاعر”، مع موهبة شعرية لتعبر عن قصتها مع الشعر وشغفها وتفانيها في هذا النوع من الفن الأدبي الذي يحظى بمكانة ثقافية خاصة في المجتمع السعودي عامًة وفي المشهد الموسيقي بشكل خاص، حيث يأخذنا“الشاعر” في جولة ممتعة حول الأشكال الحديثة للشعر، مبجلًا في الوقت ذاته القوالب والأشكال التقليدية.

يأتي إطلاق“عاشوا” ضمن التزام ودور“إكس بي لمستقبل الموسيقى” في نشر الوعي بالإرث الموسيقي السعودي، والتعريف بتاريخه ومسيرته وتنوعه الذي يمتد في جميع أنحاء المملكة، وتتعدد أشكال الإبداع فيه باختلاف المناطق والثقافات، وأيضًا لتسليط الضوء على رواد المشهد الموسيقي السعودي التقليدي، وتوثيق أدوارهم وما قدموه من تجارب حياة وجهود متفانية لبناء ودعم المشهد الموسيقي السعودي.