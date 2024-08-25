(العون المباشر) الكويتية تجري 400 عملية لجراحة العيون بمحافظة (تعز) اليمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 25 - 8 (كونا) -- اختتمت جمعية (العون المباشر) الكويتية مكتب اليمن اليوم الأحد مخيما طبيا مجانيا لجراحة العيون أجريت فيه 400 عملية جراحية بمدينة (المخا) بمحافظة (تعز) جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وقال المدير الإقليمي لمكتب (العون المباشر) في اليمن علي بطيط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المخيم تضمن إجراء 400 عملية جراحية لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات ومعاينة حوالي 3078 مستفيدا وفحوصات مخبرية وباطنية وتوزيع 1011 بروشورا توعويا بأمراض العيون والوقاية منها.
وأضاف أن المخيم شمل أيضا تقديم الأدوية ل1200 مستفيد وصرف نظارات شمسية مجانية ل1210 مستفيدين. (النهاية)
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