Monday, 26 August 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(العون المباشر) الكويتية تجري 400 عملية لجراحة العيون بمحافظة (تعز) اليمنية

8/25/2024 3:07:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 25 - 8 (كونا) -- اختتمت جمعية (العون المباشر) الكويتية مكتب اليمن اليوم الأحد مخيما طبيا مجانيا لجراحة العيون أجريت فيه 400 عملية جراحية بمدينة (المخا) بمحافظة (تعز) جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وقال المدير الإقليمي لمكتب (العون المباشر) في اليمن علي بطيط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المخيم تضمن إجراء 400 عملية جراحية لسحب المياه البيضاء وزراعة العدسات ومعاينة حوالي 3078 مستفيدا وفحوصات مخبرية وباطنية وتوزيع 1011 بروشورا توعويا بأمراض العيون والوقاية منها.
وأضاف أن المخيم شمل أيضا تقديم الأدوية ل1200 مستفيد وصرف نظارات شمسية مجانية ل1210 مستفيدين. (النهاية)

س ن ص / ف د س




MENAFN25082024000071011013ID1108598777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث