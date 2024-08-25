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نائب وزير الخارجية يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد

8/25/2024 3:07:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) -- استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين. (النهاية)

ن م ع / أ م ح




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