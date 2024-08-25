نائب وزير الخارجية يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد
التاريخ
8/25/2024 3:07:51 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) -- استقبل نائب وزير
الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين. (النهاية)
ن م ع / أ م ح
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