مزاد دولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزات 67ر2 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 25 - 8 (كونا) -- اختتم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض باكورة فعالياته لموسم (2024 - 2025) بمبيعات تجاوزات 10 ملايين ريال سعودي (67ر2 مليون دولار) وسط مشاركة 56 مزرعة إنتاج من 19 دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل في بيان اليوم الأحد أن المزاد الدولي الذي أقيم في عامه الرابع بمقر النادي في بلدة (ملهم) شمال مدينة (الرياض) استقبل مئات صقور الإنتاج منها ما عرض على منصة المزاد خلال 11 ليلة مزاد أو في أجنحة المزارع المشاركة التي توافدت على المزاد طوال فترة إقامته.
وأضاف الطويل أن المزارع المشاركة عززت معروضها بمزيد من صقور "النخبة" والسلالات "النادرة" وصقور "المزاين" وغيرها من السلالات الفائزة بمسابقات (الملواح) نتيجة "الطلب الكبير" من الصقارين.
وأكد أن ذلك جاء بتشجيع من النادي الذي خصص أشواطا بجوائز "كبيرة" لصقور المزاد في (مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور) الذي ينطلق في 28 نوفمبر المقبل بمشاركة صقارين محليين ودوليين.
وبين أن المزاد شهد بيع أغلى صقر لهذا العام بمبلغ 400 ألف ريال (61ر106 ألف دولار) وهو من نوع مثلوث جير فرخ (ألترا وايت) وقادم من مزرعة أمريكية. (النهاية)
خ ن ش / م ع ع
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