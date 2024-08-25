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مزاد دولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزات 67ر2 مليون دولار

8/25/2024 3:07:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 25 - 8 (كونا) -- اختتم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض باكورة فعالياته لموسم (2024 - 2025) بمبيعات تجاوزات 10 ملايين ريال سعودي (67ر2 مليون دولار) وسط مشاركة 56 مزرعة إنتاج من 19 دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل في بيان اليوم الأحد أن المزاد الدولي الذي أقيم في عامه الرابع بمقر النادي في بلدة (ملهم) شمال مدينة (الرياض) استقبل مئات صقور الإنتاج منها ما عرض على منصة المزاد خلال 11 ليلة مزاد أو في أجنحة المزارع المشاركة التي توافدت على المزاد طوال فترة إقامته.
وأضاف الطويل أن المزارع المشاركة عززت معروضها بمزيد من صقور "النخبة" والسلالات "النادرة" وصقور "المزاين" وغيرها من السلالات الفائزة بمسابقات (الملواح) نتيجة "الطلب الكبير" من الصقارين.
وأكد أن ذلك جاء بتشجيع من النادي الذي خصص أشواطا بجوائز "كبيرة" لصقور المزاد في (مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور) الذي ينطلق في 28 نوفمبر المقبل بمشاركة صقارين محليين ودوليين.
وبين أن المزاد شهد بيع أغلى صقر لهذا العام بمبلغ 400 ألف ريال (61ر106 ألف دولار) وهو من نوع مثلوث جير فرخ (ألترا وايت) وقادم من مزرعة أمريكية. (النهاية)

خ ن ش / م ع ع




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