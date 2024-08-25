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الاردن يحذر من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته الخطيرة

8/25/2024 3:07:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 25 - 8 (كونا) -- حذرت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته الخطيرة التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة لحرب إقليمية تهدد أمنها واستقرارها وخصوصافي ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي "أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (1701) للحيلولة دون المزيد من التصعيد وتكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحمايةالمنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية".
وأضاف أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليميا.
وشدد القضاة على ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض إيقاف العدوان على غزة بشكل فوري وينهي الكارثة الإنسانية التي يسبب بما يضمن حمايةالشعب الفلسطيني وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. (النهاية)

ع م ن / غ ع




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