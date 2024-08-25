الاردن يحذر من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته الخطيرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 25 - 8 (كونا) -- حذرت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعياته الخطيرة التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة لحرب إقليمية تهدد أمنها واستقرارها وخصوصافي ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي
"أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (1701) للحيلولة دون المزيد من التصعيد وتكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحمايةالمنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية".
وأضاف أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليميا.
وشدد القضاة على ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض إيقاف العدوان على غزة بشكل فوري وينهي الكارثة الإنسانية التي يسبب بما يضمن حمايةالشعب الفلسطيني وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. (النهاية)
ع م ن / غ ع
MENAFN25082024000071011013ID1108598773
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