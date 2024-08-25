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السيرة الذاتية للوزراء الجدد في التعديل الوزاري بحكومة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

8/25/2024 3:07:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) -- تضمن المرسوم الأميري رقم (140) لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد تعيين أربعة وزراء جدد في حكومة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المشكلة وفقا للمرسوم رقم (73) لسنة 2024.
وإليكم السير الذاتية للوزراء الجدد:

1 - خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة:

- حاصل على شهادة البكالورويس في تخصص إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية من جامعة الكويت عام 2002.
- شغل منصب رئيس جهاز المراقبين الماليين بدرجة وزير من 2019 حتى الآن.
- عضو مجلس مفوضين في هيئة أسواق المال من أبريل 2014 حتى سبتمبر 2019.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة أسس القابضة من مايو 2013 حتى ابريل 2014.
- رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب في شركة الوسيط للأعمال المالية من نوفمبر 2008 حتى أبريل 2014.
- مدير إقليمي - قطاع الوساطة في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار (كمفيك) من اكتوبر 2006 حتى سبتمبر 2007.
- حصل على عضويات في عدة مجالس إدارات بشركات في القطاع الخاص المحلي من 2003 إلى 2014.


2 - عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاسكان:

- حاصل على ماجستير في تخصص الهندسة المعمارية من جامعة هارفارد عام 2009 وعلى شهادة البكالوريوس في نفس التخصص من جامعة جنوب كاليفورنا عام 2006.
- عمل مستشارا بمجلس الوزراء الكويتي وعضوا بالفريق الفني لمشروع تطوير الأراضي الاستثمارية في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.
- نائب رئيس لجنة السكان والتنمية العمرانية.
- عضو لجنة تحقيق الرؤية بمشروع تطوير الجزر الخمس ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).
- عضو اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشاريع الكبرى في مجلس الوزراء من 2014 - 2017.
- لجنة تنسيق المشاريع الاسكانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية من 2015 - 2017.
- عضو لجنة تحكيم في كلية بوسطن المعمارية عام 2008 وجامعة الكويت من 2010 حتى الآن.
- عضو الفريق الفني لجهاز متابعة تطوير مدينة الحرير.

3 - الدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة:

- من مواليد دولة الكويت عام 1957.
- حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية من جامعة ريدينغ في إنجلترا عام 1984.
- ماجستير من جامعة الكويت في الكيمياء غير العضوية عام 1981.
- بكالوريوس في الكيمياء من جامعة الكويت عام 1979.
- شغل منصب مدير جامعة الكويت من عام 2002 إلى 2006.
- أمين عام جامعة الكويت من عام 1999 إلى عام 2002.
- عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت من عام 1994 إلى 1999.
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام 1999.
- أستاذ في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الكويت عام 1996.
- عضو مجلس إدارة وأمين سر بالجمعية الكيميائية الكويتية من 1987 إلى 1992..
- رئيس قسم الكيمياء في جامعة الكويت من 1991 إلى 1992.
- أستاذ زائر بقسم الكيمياء بجامعة البحرين من 1990 إلى 1991.

4 - نوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:

- حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت.
- بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت.
- تولت العديد من المناصب القيادية خلال مسيرتها العملية ولديها خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري قضتها في عدة جهات حكومية وخاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت الوطني وشركة الاستثمارات الوطنية وبنك بوبيان.
- تعتبر الفصام أول شخصية كويتية تحصل على موافقة من بنك الكويت المركزي لمنصب رئيس التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان على مستوى البنوك الكويتية وذلك بسبب خبرتها الإستثمارية الواسعة على مدى 25 عاما.
- شاركت في عضوية مجالس إدارات لشركات محلية وإقليمية بلإلإضافة إلى تعاملها المهني مع كبار المسؤولين التنفيذين في البنوك العالمية والإقليمية كما أدارت الصفقات في قطاع الملكية الخاصة وتأسيس شركات بقيمة مليار دولار أمريكي. (النهاية)

أ ن د / ل ف / ع س




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