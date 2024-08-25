السيرة الذاتية للوزراء الجدد في التعديل الوزاري بحكومة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) -- تضمن المرسوم الأميري رقم (140) لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد تعيين أربعة وزراء جدد في حكومة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المشكلة وفقا للمرسوم رقم (73) لسنة 2024.
وإليكم السير الذاتية للوزراء الجدد:
1 - خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة:
- حاصل على شهادة البكالورويس في تخصص إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية من جامعة
الكويت عام 2002.
- شغل منصب رئيس جهاز المراقبين الماليين بدرجة وزير
من 2019 حتى الآن.
- عضو مجلس مفوضين في هيئة أسواق المال من أبريل 2014 حتى سبتمبر 2019.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة أسس القابضة من مايو 2013 حتى ابريل 2014.
- رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب في شركة الوسيط للأعمال المالية من نوفمبر 2008 حتى أبريل 2014.
- مدير إقليمي - قطاع الوساطة في شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار (كمفيك) من اكتوبر 2006 حتى سبتمبر 2007.
- حصل على عضويات في عدة مجالس إدارات بشركات في القطاع الخاص المحلي من 2003 إلى 2014.
2 - عبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاسكان:
- حاصل على ماجستير في تخصص الهندسة المعمارية من جامعة هارفارد عام 2009 وعلى شهادة البكالوريوس في نفس التخصص من جامعة جنوب كاليفورنا عام 2006.
- عمل مستشارا بمجلس الوزراء الكويتي وعضوا بالفريق الفني لمشروع تطوير الأراضي الاستثمارية في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.
- نائب رئيس لجنة السكان والتنمية العمرانية.
- عضو لجنة تحقيق الرؤية بمشروع تطوير الجزر الخمس ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).
- عضو اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشاريع الكبرى في مجلس الوزراء من 2014 - 2017.
- لجنة تنسيق المشاريع الاسكانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية من 2015 - 2017.
- عضو لجنة تحكيم في كلية بوسطن المعمارية عام 2008 وجامعة الكويت من 2010 حتى الآن.
- عضو الفريق الفني لجهاز متابعة تطوير مدينة الحرير.
3 - الدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة:
- من مواليد دولة الكويت عام 1957.
- حاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية من جامعة ريدينغ في إنجلترا عام 1984.
- ماجستير من جامعة الكويت في الكيمياء غير العضوية عام 1981.
- بكالوريوس في الكيمياء من جامعة الكويت عام 1979.
- شغل منصب مدير جامعة الكويت من عام 2002 إلى 2006.
- أمين عام جامعة الكويت من عام 1999 إلى عام 2002.
- عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت من عام 1994 إلى 1999.
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام 1999.
- أستاذ في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الكويت عام 1996.
- عضو مجلس إدارة وأمين سر بالجمعية الكيميائية الكويتية من 1987 إلى 1992..
- رئيس قسم الكيمياء في جامعة الكويت من 1991 إلى 1992.
- أستاذ زائر بقسم الكيمياء بجامعة البحرين من 1990 إلى 1991.
4 - نوره سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:
- حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الكويت.
- بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت.
- تولت العديد من المناصب القيادية خلال مسيرتها العملية ولديها خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري قضتها في عدة جهات حكومية وخاصة مثل الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت الوطني وشركة الاستثمارات الوطنية وبنك بوبيان.
- تعتبر الفصام أول شخصية كويتية تحصل على موافقة من بنك الكويت المركزي لمنصب رئيس التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان على مستوى البنوك الكويتية وذلك بسبب خبرتها الإستثمارية الواسعة على مدى 25 عاما.
- شاركت في عضوية مجالس إدارات لشركات محلية وإقليمية بلإلإضافة إلى تعاملها المهني مع كبار المسؤولين التنفيذين في البنوك العالمية والإقليمية كما أدارت الصفقات في قطاع الملكية الخاصة وتأسيس شركات بقيمة مليار دولار أمريكي. (النهاية)
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