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(القرين) الكويتي للسيدات يتأهل لنهائي (كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة) بأبوظبي

8/25/2024 3:07:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 25 - 8 (كونا) -- تأهل فريق نادي (القرين) الكويتي للسيدات لكرة السلة إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة (كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة) التي تستضيفها أبوظبي بفوزه اليوم الأحد على فريق الأكاديمية بنتيجة (65 - 17).
وشهدت المباراة أداء رائعا من لاعبات (القرين) أمام فريق (أكاديمية فاطمة بنت مبارك) الإماراتي حيث استطعن فرض سيطرتهن على اللقاء منذ بدايته مسجلات النقاط سريعا في الشوط الأول.
وعلى الرغم من محاولات الفريق الإماراتي للعودة في الشوط الثاني إلا أن لاعبات (القرين) حافظن على تفوقهن بفضل التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة الفعالة.
واستمرت لاعبات الفريق الكويتي في براعتهن لتنتهي الأشواط الأربعة للقاء بتحقيقهن فوزا عريضا بنتيجة (65 - 17) ويتأهلن إلى نهائي الكأس.
وحقق بذلك (القرين) انتصاره الثالث على التوالي في البطولة التي انطلقت بمقر الأكاديمية في أبوظبي الخميس الماضي بمشاركة أربعة فرق خليجية وتختتم منافستها غدا الاثنين حيث فاز الفريق الكويتي في وقت سابق على فريقي (الغرافة) القطري و(صلالة) العماني. (النهاية) س خ م / غ ع

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