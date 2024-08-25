(القرين) الكويتي للسيدات يتأهل لنهائي (كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة) بأبوظبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 25 - 8 (كونا) -- تأهل فريق نادي (القرين) الكويتي للسيدات لكرة السلة إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة (كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة) التي تستضيفها أبوظبي بفوزه اليوم الأحد على فريق الأكاديمية بنتيجة (65 - 17).
وشهدت المباراة أداء رائعا من لاعبات (القرين) أمام فريق (أكاديمية فاطمة بنت مبارك) الإماراتي حيث استطعن فرض سيطرتهن على اللقاء منذ بدايته مسجلات النقاط سريعا في الشوط الأول.
وعلى الرغم من محاولات الفريق الإماراتي للعودة في الشوط الثاني إلا أن لاعبات (القرين) حافظن على تفوقهن بفضل التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة الفعالة.
واستمرت لاعبات الفريق الكويتي في براعتهن لتنتهي الأشواط الأربعة للقاء بتحقيقهن فوزا عريضا بنتيجة (65 - 17) ويتأهلن إلى نهائي الكأس.
وحقق بذلك (القرين) انتصاره الثالث على التوالي في البطولة التي انطلقت بمقر الأكاديمية في أبوظبي الخميس الماضي بمشاركة أربعة فرق خليجية وتختتم منافستها غدا الاثنين حيث فاز الفريق الكويتي في وقت سابق على فريقي (الغرافة) القطري و(صلالة) العماني. (النهاية) س خ م / غ ع
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