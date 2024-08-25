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(الداخلية): ضبط شبكة إجرامية دولية من 5 أشخاص بحوزتهم 60 كيلوغراما من الماريغوانا والحشيش

8/25/2024 3:07:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن ضبط شبكة إجرامية دولية تضم خمسة متهمين تقوم بتهريب المخدرات إلى البلاد وبحوزتهم 60 كيلوغراما من مادتي (الماريغوانا والحشيش) تقدر قيمة المضبوطات 750 ألف دينار كويتي (حوالي 4ر2 مليون دولار أمريكي).
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إنه بفضل يقظة وجاهزية رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت إدارة المكافحة الدولية من تفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة متهمين تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى البلاد عبر منفذ مطار الكويت الدولي.
وأوضح البيان أن اثنين من المتهمين يعملان في الإدارة العامة للجمارك استغلا منصبهما في تسهيل عملية تهريب المواد المخدرة مضيفا أنه تم ضبط الكمية وإحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد أن "يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن واستقرار البلاد دون استثناء حماية لأبناء الوطن". (النهاية)

ح م د / أ ن د




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