(الداخلية): ضبط شبكة إجرامية دولية من 5 أشخاص بحوزتهم 60 كيلوغراما من الماريغوانا والحشيش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن ضبط شبكة إجرامية دولية تضم خمسة متهمين تقوم بتهريب المخدرات إلى البلاد وبحوزتهم 60 كيلوغراما من مادتي (الماريغوانا والحشيش) تقدر قيمة المضبوطات 750 ألف دينار كويتي (حوالي 4ر2 مليون دولار أمريكي).
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إنه بفضل يقظة وجاهزية رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت إدارة المكافحة الدولية من تفكيك شبكة إجرامية تضم خمسة متهمين تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى البلاد عبر منفذ مطار الكويت الدولي.
وأوضح البيان أن اثنين من المتهمين يعملان في الإدارة العامة للجمارك استغلا منصبهما في تسهيل عملية تهريب المواد المخدرة مضيفا أنه تم ضبط الكمية وإحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد أن "يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن واستقرار البلاد دون استثناء حماية لأبناء الوطن". (النهاية)
ح م د / أ ن د
MENAFN25082024000071011013ID1108598770
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.