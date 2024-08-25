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الوفيات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024

8/25/2024 3:07:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) -- في ذمة الله:

- نورية أحمد عبدالهادي الدوسري 79 عاما (شيعت)
(أرملة عبدالرزاق محمد الزيد)
الرجال:العزاء في المقبرة
النساء:قرطبة ق2 شارع عبدالرزاق العنجري م25


- وداد حسن أحمد يوسف 71 عاما (تشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
(زوجة أحمد غلوم حسين التركماني)
الرجال: جامع القدس
النساء: صباح السالم ق5 ش1 م20


- نورة فهيد مرزوق أبا القلوب 69 عاما (شيعت)
(زوجة سعود شنوف سعود النويعم)
الرجال:العزاء في المقبرة
النساء: جابر العلي ق3 ش16 م3


إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)





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