الوفيات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) -- في ذمة الله:
- نورية أحمد عبدالهادي الدوسري 79 عاما (شيعت)
(أرملة عبدالرزاق محمد الزيد)
الرجال:العزاء في المقبرة
النساء:قرطبة ق2 شارع عبدالرزاق العنجري م25
- وداد حسن أحمد يوسف 71 عاما (تشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
(زوجة أحمد غلوم حسين التركماني)
الرجال: جامع القدس
النساء: صباح السالم ق5 ش1 م20
- نورة فهيد مرزوق أبا القلوب 69 عاما (شيعت)
(زوجة سعود شنوف سعود النويعم)
الرجال:العزاء في المقبرة
النساء: جابر العلي ق3 ش16 م3
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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