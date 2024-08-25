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(الكهرباء والماء): استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لـ544 قسيمة بمدينة المطلاع

8/25/2024 3:07:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الأحد عن استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لـ544 قسيمة بمدينة المطلاع السكنية.
وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن إيصال التيار الكهربائي يأتي بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويشمل قطع (1 و 2 و 3) من ضاحية (N 12). (النهاية)

ف ر / ع س




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