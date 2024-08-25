(الكهرباء والماء): استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لـ544 قسيمة بمدينة المطلاع

(الكهرباء والماء): استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لـ544 قسيمة بمدينة المطلاع
التاريخ
8/25/2024 3:07:41 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 8 (كونا) -- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الأحد عن استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لـ544 قسيمة بمدينة المطلاع السكنية.
وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
(اكس) أن إيصال التيار الكهربائي يأتي بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويشمل قطع (1 و 2 و 3) من ضاحية (N 12). (النهاية)
ف ر / ع س
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