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نصرالله قررنا الرد على إسرائيل بشكل منفرد لاعتبارات ستظهر مع الوقت

8/25/2024 3:05:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الأمين العام لحزب الله ان إسرائيل اعتدت قبل أسابيع على الضاحية الجنوبية لبيروت في تجاوز لكل الخطوط الحمراء، في إشارة إلى اغتيال المسؤول العسكري للحزب فؤاد شكر.

وأضاف تعليقا على الهجمات التي شنها الحزب على إسرائيل: نتيجة التشاور قررنا أن نقوم بعمليتنا بشكل منفرد لاعتبارات ستظهر مع الوقت. وتابع: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة. وقال نصر الله: أطلقنا على عمليتنا اليوم عملية يوم الأربعين.

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