نصرالله قررنا الرد على إسرائيل بشكل منفرد لاعتبارات ستظهر مع الوقت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال الأمين العام لحزب الله ان إسرائيل اعتدت قبل أسابيع على الضاحية الجنوبية لبيروت في تجاوز لكل الخطوط الحمراء، في إشارة إلى اغتيال المسؤول العسكري للحزب فؤاد شكر.
وأضاف تعليقا على الهجمات التي شنها الحزب على إسرائيل: نتيجة التشاور قررنا أن نقوم بعمليتنا بشكل منفرد لاعتبارات ستظهر مع الوقت. وتابع: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة. وقال نصر الله: أطلقنا على عمليتنا اليوم عملية يوم الأربعين.
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