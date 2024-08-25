خطة تدريبية لتوظيف 2000 مواطن من حملة المتوسطة والثانوية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن خطة تدريبية تهدف إلى تأهيل 2000 مواطن من حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية من الباحثين عن عمل للتوظيف في التخصصات الفندقية المساندة والسكرتارية والطباعة، وتلبية احتياجات بعض الجهات الحكومية، ومنها وزارة الصحة، وتنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة وأداء متميز.
وأوضح «الديوان» في بيان رسمي أن الخطة تتضمن دورتين، الأولى في تخصص السكرتارية والطباعة، وان التسجيل لها سيتم إلكترونيا على موقع الديوان اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل، وتنفيذ الدورة ابتداء من شهر أكتوبر لمدة لا تزيد على شهر.
وكشف عن أنه يتم الإعداد للدورة التدريبية الثانية للفئتين ذاتهما وبعدد مماثل في التخصصات الفندقية المساندة، على أن يتم الإعلان رسميا عن التفاصيل الأسبوع المقبل. وذكر أن الحكومة تتحمل تكلفة تدريب الراغبين في الانتظام بالدورتين، حيث يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتأهيل المسجلين الباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي حتى الفترة الـ87 للتوظيف.
MENAFN25082024000130011022ID1108598730
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.