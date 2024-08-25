خطة تدريبية لتوظيف 2000 مواطن من حملة المتوسطة والثانوية

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقأعلن ديوان الخدمة المدنية عن خطة تدريبية تهدف إلى تأهيل 2000 مواطن من حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية من الباحثين عن عمل للتوظيف في التخصصات الفندقية المساندة والسكرتارية والطباعة، وتلبية احتياجات بعض الجهات الحكومية، ومنها وزارة الصحة، وتنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة وأداء متميز.

وأوضح «الديوان» في بيان رسمي أن الخطة تتضمن دورتين، الأولى في تخصص السكرتارية والطباعة، وان التسجيل لها سيتم إلكترونيا على موقع الديوان اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل، وتنفيذ الدورة ابتداء من شهر أكتوبر لمدة لا تزيد على شهر.

وكشف عن أنه يتم الإعداد للدورة التدريبية الثانية للفئتين ذاتهما وبعدد مماثل في التخصصات الفندقية المساندة، على أن يتم الإعلان رسميا عن التفاصيل الأسبوع المقبل. وذكر أن الحكومة تتحمل تكلفة تدريب الراغبين في الانتظام بالدورتين، حيث يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتأهيل المسجلين الباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي حتى الفترة الـ87 للتوظيف.