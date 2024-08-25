متابعة الشكاوى العمالية وبلاغات التغيب إلكترونيا

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبانكشف مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في قطاع حماية العمالة لـ «الأنباء» عـن التعــاون مع إدارة تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية للعمالة بجميع فئاتها والمسجلة لدى الهيئة لتقديم المعاملات إلكترونيا، الخاصة بتقديم الشكاوى العمالية ومتابعتها، والاستفسار عن بلاغات التغيب المقدمة، وذلك بهدف حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص.

وأكد المصدر حرص الهيئة على أداء العمالة والتزامها تجاه أصحاب العمل ضمن القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقة العمالية.

وأشار المصدر إلى أن الخدمات الالكترونية تمكن العاملين في القطاع الخاص من استخراج نسخ من المستندات التي من شأنها إثبات العلاقة العمالية، كما يمكنهم من تسجيل شكاوى المنازعات العمالية ومنازعات تصاريح العمل ومتابعة سير الشكوى. وتمكن صاحب العمل أيضا من تسجيل بلاغات التغيب ومتابعة إجراءاتها من خلال «الخدمة العمالية» المقدمة إلى أصحاب العمل.

وشدد المصدر على انه من خلال الخدمة الالكترونية يمكن إخطار طرفي علاقة العمل بكل ما يستجد بخصوص المنازعة أو التغيب من خلال رسالة نصية تصل إلى الطرفين عبر أرقام الهواتف المسجلة لدى الهيئة لطرفي النزاع. وبين المصدر أنه بالإمكان متابعة الشكوى عبر اختيار الخدمات الإلكترونية للهيئة واختيار خدمة أسهل، واختيار استعلام عن شكاوى عمالية،

بعدها الضغط على خيار ابدأ الخدمة وأدخل البيانات المطلوبة، ثم استعلم عن النتيجة، أو عبر تطبيق «سهل».