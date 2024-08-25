متابعة الشكاوى العمالية وبلاغات التغيب إلكترونيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشف مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في قطاع حماية العمالة لـ «الأنباء» عـن التعــاون مع إدارة تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية للعمالة بجميع فئاتها والمسجلة لدى الهيئة لتقديم المعاملات إلكترونيا، الخاصة بتقديم الشكاوى العمالية ومتابعتها، والاستفسار عن بلاغات التغيب المقدمة، وذلك بهدف حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص.
وأكد المصدر حرص الهيئة على أداء العمالة والتزامها تجاه أصحاب العمل ضمن القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقة العمالية.
وأشار المصدر إلى أن الخدمات الالكترونية تمكن العاملين في القطاع الخاص من استخراج نسخ من المستندات التي من شأنها إثبات العلاقة العمالية، كما يمكنهم من تسجيل شكاوى المنازعات العمالية ومنازعات تصاريح العمل ومتابعة سير الشكوى. وتمكن صاحب العمل أيضا من تسجيل بلاغات التغيب ومتابعة إجراءاتها من خلال «الخدمة العمالية» المقدمة إلى أصحاب العمل.
وشدد المصدر على انه من خلال الخدمة الالكترونية يمكن إخطار طرفي علاقة العمل بكل ما يستجد بخصوص المنازعة أو التغيب من خلال رسالة نصية تصل إلى الطرفين عبر أرقام الهواتف المسجلة لدى الهيئة لطرفي النزاع. وبين المصدر أنه بالإمكان متابعة الشكوى عبر اختيار الخدمات الإلكترونية للهيئة واختيار خدمة أسهل، واختيار استعلام عن شكاوى عمالية،
بعدها الضغط على خيار ابدأ الخدمة وأدخل البيانات المطلوبة، ثم استعلم عن النتيجة، أو عبر تطبيق «سهل».
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