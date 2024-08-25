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مليار دولار وفر مالي للكويت من استيراد 31 شحنة غاز فورية

8/25/2024 3:05:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
تشهد الكويت صباح اليوم (الاثنين) مراسم توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقةبالبلاد.

وفي هذا السياق، كشف مصدر نفطي لـ «الأنباء» عن ان «مؤسسة البترول» تمكنت من توفير نحو مليار دولار، وذلك من خلال شراء 31 شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2023/2024 بأسعار تنافسية لتزويد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالغاز الطبيعي المسال بدلا من استهلاك الديزل.

وقال إن المؤسسة تقوم بالتفاوض وبشكل دوري مع مزودي الغاز الطبيعي المسال لإبرام عقود استيراد طويلة الأجل، سعيا منها لتغطية الاحتياجات المحلية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة، حيث يتم استقبالها في المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور والتي تضم 8 صهاريج تخزين تعد الأكبر حجما في العالم، بالإضافة إلى رصيفين لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

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