مليار دولار وفر مالي للكويت من استيراد 31 شحنة غاز فورية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي
تشهد الكويت صباح اليوم (الاثنين) مراسم توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقةبالبلاد.
وفي هذا السياق، كشف مصدر نفطي لـ «الأنباء» عن ان «مؤسسة البترول» تمكنت من توفير نحو مليار دولار، وذلك من خلال شراء 31 شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2023/2024 بأسعار تنافسية لتزويد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالغاز الطبيعي المسال بدلا من استهلاك الديزل.
وقال إن المؤسسة تقوم بالتفاوض وبشكل دوري مع مزودي الغاز الطبيعي المسال لإبرام عقود استيراد طويلة الأجل، سعيا منها لتغطية الاحتياجات المحلية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة، حيث يتم استقبالها في المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور والتي تضم 8 صهاريج تخزين تعد الأكبر حجما في العالم، بالإضافة إلى رصيفين لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
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