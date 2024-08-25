انخفاض بنسبة 14٪ عن العام الماضي.. كم تنفق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف؟

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الإنجليزي الممتاز انخفاضًا بنسبة 14٪ في الإنفاق على اللاعبين الجدد مقارنة بنفس المرحلة من الموسم الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق للأندية الإنجليزية 1.88 مليار يورو، مما يجعل الدوري الإنجليزي الأعلى إنفاقًا في أوروبا، يليه الدوري الإيطالي الذي أنفقت أنديته 778 مليون يورو. أما الدوريات الفرنسية والألمانية والإسبانية، فقد أنفقت مجتمعة 1.64 مليار يورو، وهو ما يزال أقل من ما أنفقته أندية الدوري الإنجليزي وحده.

وقال موقع "ترانسفير ماركت" بالرغم من أن الدوري الإنجليزي لا يزال يحتل الصدارة في أوروبا من حيث الإنفاق، إلا أن هناك تراجعًا ملحوظًا في هذا الصيف مقارنة بالموسم الماضي. ففي هذه الفترة من الصيف الماضي، أنفقت الأندية الإنجليزية 2.16 مليار يورو، ما يعني أن هناك انخفاضًا قدره 280 مليون يورو حتى الآن وفرق كبير قدره مليار يورو عن إجمالي الإنفاق في الصيف الماضي. هذا يعني أنه إذا أرادت الأندية معادلة إنفاق العام الماضي، فستحتاج إلى إنفاق 111 مليون يورو يوميًا حتى نهاية فترة الانتقالات. فما السبب وراء هذا التفاوت في الأرقام؟.

عند النظر إلى الأندية التي أنفقت أكثر أو أقل هذا الصيف، نجد أن الإنفاق في الصيف الماضي كان استثنائيًا. فقد كان إجمالي الإنفاق الذي بلغ 2.9 مليار يورو ثاني أعلى رقم في السنوات العشر الأخيرة. وعلى الرغم من أن الإنفاق هذا الصيف أقل بنسبة 14٪ عن العام الماضي، إلا أنه أعلى من جميع المواسم السابقة باستثناء ثلاثة. إذا أخذنا متوسط الإنفاق على مدى المواسم التسعة السابقة، والذي يبلغ 2.02 مليار يورو، نجد أن هذا الصيف يعتبر طبيعيًا إلى حد كبير. ولكن ما هي الأندية التي شهدت تغييرات ملحوظة في إنفاقها خلال العام الماضي؟.

بالانتقال إلى الأندية التي قللت من إنفاقها، نجد أن أرسنال هو الأكثر تقشفًا هذا الصيف، حيث أنفق 158.2 مليون يورو أقل من الموسم الماضي. يليه تشيلسي (144 مليون يورو أقل)، ليفربول (132 مليون يورو)، مانشستر سيتي (94 مليون يورو)، ونيوكاسل يونايتد (111 مليون يورو). ولكن من المحتمل أن يتغير هذا حيث من المتوقع أن يبرم تشيلسي ونيوكاسل ومانشستر سيتي تعاقدات قبل نهاية النافذة، بينما من غير المتوقع أن يظل ليفربول دون أي تعاقدات جديدة.

على الجانب الآخر، هناك أندية زادت من إنفاقها هذا الصيف. إيفرتون أنفق 34.7 مليون يورو أكثر، ونوتنغهام فورست 42.8 مليون يورو أكثر، بينما أضاف وست هام وأستون فيلا لاعبين جدد بزيادة في الإنفاق تبلغ 51.6 مليون يورو و83.2 مليون يورو على التوالي مقارنة بالعام الماضي. أما برايتون، فقد زاد إنفاقه بمقدار 134 مليون يورو، مما يجعله النادي الأكثر إنفاقًا مقارنة بالصيف الماضي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأندية الصاعدة أنفقت هذا الصيف أكثر من المعتاد، حيث أنفق إيبسويتش تاون وليستر سيتي وساوثهامبتون 241.1 مليون يورو، بزيادة قدرها 64.5 مليون يورو عن الموسم الماضي، مع احتمال استمرار الإنفاق حتى نهاية فترة الانتقالات.

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