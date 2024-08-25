هاتريك مادويكي يقود تشيلسي لفوز ساحق على ولفرهامبتون بسداسية

سجل نوني مادويكي ثلاثية في الشوط الثاني ليقود تشيلسي لفوز ساحق على المضيف ولفرهامبتون واندررز 6-2 في مواجهة محمومة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب مولينيو اليوم الأحد.

وحصد تشيلسي أولى نقاطه في الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وأولى نقاط مع مدربه الجديد إنزو ماريسكا بطريقة مذهلة حيث سحق الزوار مضيفهم ولفرهامبتون بعد الاستراحة بعد شوط أول مثير.

وتقدم فريق المدرب ماريسكا مرتين في الشوط الأول بهدفين عن طريق نيكولاس جاكسون وكول بالمر لكن ولفرهامبتون نجح في الرد في المرتين عن طريق ماتيوس كونيا ويورجن ستراند لارسن.

لكن ولفرهامبتون تراجع في الشوط الثاني، ونجح مادويكي في حسم المباراة بثلاثة أهداف في غضون 15 دقيقة، جاءت جميعها بمساعدة بالمر الرائع.

دخل جواو فيليكس كبديل ليحقق عودته للنادي بتسجيله الهدف السادس لفريقه.

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