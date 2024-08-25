الآسيوي يختار النعيمي مديراً فنياً لبطولة الكاراتيه في ألعاب طشقند 2025

اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه، بالإجماع، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، مديراً فنياً لبطولة الكاراتيه في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقرر إقامتها في طشقند عام 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم الأحد، على هامش إقامة النسخة الـ22 من بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب المقامة منافساتها حاليا بالفلبين.

وبموجب هذا الاختيار، سيكون النعيمي المسؤول الأول عن مسابقات الكاراتيه، وحلقة الوصل بين الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة المحلية في الدولة المستضيفة بما يضمن نجاح البطولة.

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