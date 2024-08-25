جنابري يقود بايرن ميونخ لفوز صعب على فولفسبورج في الدوري الألماني



قاد سيرجي جنابري فريقه بايرن ميونخ لتحقيق فوز صعب في مستهل مشواره بالدوري الألماني (بوندسليجا) بنتيجة 3-2 على مضيفه فولفسبورج، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 19 عن طريق جمال موسيالا، قبل أن يدرك لوفرو ماير التعادل لفريق فولفسبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 55 عاد ماير يسجل الهدف الثاني، لكن زميله جاكوب كامينسكي سجل هدف التعادل لبايرن بالخطأ في مرمى فريقه بعد عشر دقائق.

ونجح سيرجي جنابري في تسجيل هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 81، ليمنح المدرب البلجيكي فينسنت كومباني أول ثلاث نقاط في مشواره التدريبي مع الفريق البافاري، بعد توليه المهمة خلفا لتوماس توخيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز