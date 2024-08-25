ثلاثية لريال مدريد في مرمى بلد الوليد في ظل صيام مبابي عن التهديف

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعافى ريال مدريد من بدايته المتعثرة هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق انتصاره الأول بالمسابقة، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه بلد الوليد، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية للبطولة.
وعلى ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة مدريد، وفي ظل غياب لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب الإصابة، وحضور النجمين الفرنسي كيليان مبابي الذي غاب عن التهديف للمباراة الثانية، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ارتدى كل من الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي و(البديلان) المغربي براهيم دياز والبرازيلي الواعد إندريك، ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيلهم أهداف الفريق الملكي في الدقائق 50 و88 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.
وارتفع رصيد الريال (حامل اللقب)، الذي استهل مشواره في البطولة هذا الموسم بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا، إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويكتسب قوة دفع جيدة قبل لقائه مع مضيفه لاس بالماس في المرحلة المقبلة، يوم الخميس القادم.
في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد الذي افتتح مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الحالي بالفوز 1 / صفر على ضيفه إسبانيول، يوم الاثنين الماضي، عند 3 نقاط في المركز الثامن.
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