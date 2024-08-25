ثلاثية لريال مدريد في مرمى بلد الوليد في ظل صيام مبابي عن التهديف

تعافى من بدايته المتعثرة هذا الموسم في بطولة الإسباني لكرة القدم، وحقق انتصاره الأول بالمسابقة، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه بلد الوليد، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية للبطولة.

وعلى ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة مدريد، وفي ظل غياب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام بسبب الإصابة، وحضور النجمين الفرنسي كيليان مبابي الذي غاب عن التهديف للمباراة الثانية، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ارتدى كل من الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي و(البديلان) المغربي براهيم دياز والبرازيلي الواعد إندريك، ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيلهم أهداف الفريق الملكي في الدقائق 50 و88 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

وارتفع رصيد الريال (حامل اللقب)، الذي استهل مشواره في البطولة هذا الموسم بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا، إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويكتسب قوة دفع جيدة قبل لقائه مع مضيفه لاس بالماس في المرحلة المقبلة، يوم الخميس القادم.

في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد الذي افتتح مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الحالي بالفوز 1 / صفر على ضيفه إسبانيول، يوم الاثنين الماضي، عند 3 نقاط في المركز الثامن.

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