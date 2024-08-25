التعليم واكتشاف الموهوبين

العقل الإنساني فريد من نوعه، ويختلف من إنسان لآخر، والعلماء انقسموا بين مؤيد لفكرة وجود الاذكياء والأكثر ذكاء والعباقرة، وأنهم أناس يولدون بمميزات عقلية مختلفة عن الآخرين، وهناك علماء يؤكدون أن العقل الإنساني واحد، والذي يميز بين عقل وآخر هو درجة الإصغاء والتفكير والتأمل والتعود على الاستنتاج وكيفية استغلال قدرات العقل وإمكانياته، وبالتالي تدريبه على التميز والتفكير المتقدم والمختلف عن السواد الأعظم من الناس.



ومن أهم الوسائل لتحقيق هذه الغاية التعليم، خاصة للنشء.. في كلتا الحالتين فإن الذكاء والموهبة عملة نادرة، واكتشافها يتطلب إعداد برامج وبحوث وتقصٍّ بين طالبات وطلاب المدارس الموهوبين، والذي دون شك موجودون.



في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول في أوروبا تنبهوا لهذا الجانب منذ عقود ماضية، فتم تصميم برامج تستهدف قياس موهبة طلاب المراحل التعليمية المختلفة، فقد تم اكتشاف أهمية وجود العباقرة والأكثر ذكاء، ومدى تأثير هذه الفئة وتميزها في المجتمعات، بل ومساهمتها ليس في المخترعات، بل وفي حل المعضلات والمساعدة في تنمية بلادهم ونشر العلوم والمعارف، وبالتالي التقدم في هذا المضمار، إن عملية اكتشاف الموهوبين ورعايتهم تعتبر من أهم الأدوار التي يجب على المجتمع الحرص عليها؛ ذلك لأنهم الثروة البشرية الحقيقية لأي مجتمع من المجتمعات، هذا الأمر الذي دفع بعلماء النفس والتربويين للسعي نحو الكشف عن المتفوقين وأصحاب الموهبة من خلال رعايتهم والعناية بهم؛ لأنهم كوادر المستقبل في جميع المجالات العلمية والتقنية والإنتاجية والخدمية، لذلك نرى أن الدول تراهن في سباقها للحاق بركب التطور.

لذلك فإن من المهم أن نعرف أن اكتشاف الموهبة مسؤولية تقع على عاتق الأسرة، إذ من الضرورة أن يتعرف الآباء والأمهات على أبنائهم بطريقة صحيحة وموضوعية من حيث الملاحظة الدقيقة للطفل لاكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها بالتعاون بينهم وبين المدرسة.

إن توفير الإمكانات اللازمة للطفل وإبراز موهبته سوف يساعده على صقلها، ولا ننسى أن التعاون البناء مع المدرسة ضرورة لاكتشاف هذه الموهبة ودعمها ورعايتها.

لقد أثبتت الدراسات والبحوث أن المدرسة هي المكان المؤهل والقادر على الكشف عن الموهبة، بدءاً من مؤسسات التعليم ما قبل الابتدائي في دور الحضانة ورياض الأطفال، واستمراراً في المدرسة الابتدائية، وتمتد إلى ما بعد ذلك في التعليم الإعدادي والثانوي، فالمعلم بعد الأسرة من أفضل من يستطيع تحديد الأسلوب الأمثل للكشف عن الموهوبين باعتباره من أهل الخبرة الميدانية في التعامل مع الطلبة، كذلك لا يمكن أن ننسى دور الأندية الاجتماعية والرياضية والعلمية في العمل على اكتشاف الموهوبين من خلال المشاركة في أنشطتها المتعددة.



ولوسائل الإعلام دور فعال في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم ودعمهم والتعرف عليهم من خلال هذه البرامج الإعلامية التي تهدف لرعايتهم والاهتمام بهم وتشجيعهم لممارسة مواهبهم.



أعتقد أننا بحاجة لبرامج وطنية يمكنها أن تدعم عشرات العشرات من الموهوبين والمبدعين، كلي أمل أن نشاهد برامج وطنية تتوجه لأبنائنا.