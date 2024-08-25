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زيلينسكي: ترامب عبر عن دعمه لأوكرانيا

8/25/2024 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،
اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر عن دعمه لأوكرانيا في محادثة معه وأضاف أنه يريد وقف الحرب مع روسيا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها معه صحفيون هنود ونشرها زيلينسكي على قناته على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

وترامب مرشح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، والتنافس بينه وبين نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس متقارب على ما يبدو.

وسبق أن هدد ترامب بسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، وقال إنه لن يدافع عن الحلفاء إذا لم يعززوا ميزانيات الدفاع لديهم.

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