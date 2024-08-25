الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن المزيد من التصعيد على طول الخط الأزرق

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، مطالبة الجميع بوقف إطلاق النار.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في أعقاب التطورات المقلقة التي وقعت صباح اليوم على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.
وشدد البيان على أن العودة إلى وقف الأعمال العدائية، ثم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً.
وتعهدت الأمم المتحدة، في ختام البيان المشترك، بمواصلة اتصالاتها لحث الجميع على خفض التصعيد.
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