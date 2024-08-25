الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن المزيد من التصعيد على طول الخط الأزرق

دعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، مطالبة الجميع بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في أعقاب التطورات المقلقة التي وقعت صباح اليوم على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.

وشدد البيان على أن العودة إلى وقف الأعمال العدائية، ثم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً.

وتعهدت الأمم المتحدة، في ختام البيان المشترك، بمواصلة اتصالاتها لحث الجميع على خفض التصعيد.

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