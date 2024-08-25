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شيخ الأزهر يؤكد أهمية التعاون مع الهيئات الدينية في الإمارات

8/25/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، حرص الأزهر على تعزيز التعاون مع الهيئات الدينية في دولة الإمارات مشيدا بجهودها الإنسانية في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والوفد المرافق ، في مكتبه بمشيخة الأزهر بالقاهرة.

ورحب شيخ الأزهر بالوفد الإماراتي، مشددًا على أهمية اهتمام المفتين وعلماء الدين بقضايا المرأة، ومحذرا من تغلب العادات والتقاليد على النصوص والأحكام الشرعية الصحيحة التي جاءت لتحرير المرأة ومنحها حقوقها.

من جانبه، أعرب الدكتور عمر الدرعي عن تقدير دولة الإمارات للدور العالمي الكبير الذي يقوم به شيخ الأزهر في نشر علوم الدين الإسلامي وترسيخ ثقافة الحوار والأخوة الإنسانية، مشيراً إلى اعتماد مجلس الإمارات للإفتاء على فتاوى وآراء الأزهر كمصدر مرجعي موثوق.

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