عادل رقم الأسطورة سيب ماير.. مشاركة تاريخية لمولر مع بايرن ميونخ



شهدت بايرن ميونخ مع مضيفه فولفسبورج والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 3-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الألماني لكرة القدم، مشاركة تاريخية للنجم توماس مولر.

وشارك مولر كبديل في الدقيقة 65 للمدافع ساشا بوي، وأحدثت مشاركته تأثيرا فوريا حيث سجل الفريق البافاري هدف التعادل فور دخوله بمساعدة من مدافع فولفسبورج جاكوب كيمنيسكي الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه وسط مشاركة من مولر في الهجمة.

وكانت تلك المشاركة هي رقم 709 لمولر مع الفريق البافاري، معادلا بذلك رقم الحارس السابق للفريق وأحد أساطيره سيب ماير.

وتعليقا على ذلك قال بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "هذا الرجل يجسد بايرن ميونخ بشكل غير مسبوق، وهو الآن حقق رقمين رائعين، بمشاركته في المباراة رقم 709 مع صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الألماني في مباراة اليوم الأحد أمام فولفسبورج في الدوري، وهذا يعني أن اللاعب ارتدى قميص الفريق في نفس عدد المباريات التي شارك بها أسطورة حراسة المرمى سيب ماير، والذي كان صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة مع الفريق".

وأضاف: "كانت مباراة فولفسبورج بمثابة علامة مميزة لمولر، حيث شارك في المباراة رقم 474 له في بطولة الدوري مع الفريق، والتي جعلته يتفوق على ماير في عدد المباريات التي شارك بها بالبطولة".

ولعب مولر مع بايرن ميونخ 709 مباراة سجل خلالها 244 هدفا وحصل على 32 بطولة، وهو الذي بدأ مسيرته مع الفريق عام 2008.

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