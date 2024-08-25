محمد صلاح الأكثر تسجيلاً في مرمى النحل.. ليفربول يفوز على برينتفورد بثنائية



تألق الثنائي محمد صلاح ولويس دياز وقادا فريقهما ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد بنتيجة 2/صفر على ملعب أنفيلد رود في ختام منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

سجل دياز الهدف الأول لليفربول بعد مرور 13 دقيقة من هجمة مرتدة سريعة بدأها محمد صلاح إلى ديوجو جوتا الذي مرر الكرة إلى المهاجم الكولومبي دياز ليسدد بقوة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70 مستفيدا من تمريرة لويس دياز.

وسجل النجم المصري هدفه الثاني هذا الموسم بعدما هز شباك إبسويتش تاون في الجولة الأولى، لينجح صلاح في تسجيل الأهداف بأول جولتين في الدوري الإنجليزي لأول مرة.

كما رفع صلاح رصيده إلى 6 أهداف في شباك برينتفورد، ليكون أكثر لاعب هزا لشباك الفريق الملقب بـ"النحل" في الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة في إولى مباراتيه متساويا مع الثلاثي أرسنال وبرايتون ومانشستر سيتي حامل اللقب الذي يعتلي جدول الترتيب متفوقا بفارق الأهداف.

أما برينتفورد فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاط ليتراجع للمركز الثالث عشر بنهاية منافسات الجولة.

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