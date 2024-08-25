بتوجيهات حمدان بن زايد.. إطلاق شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للصقور خلال فعاليات دورته الـ21

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الحاكم في منطقة الظفرة تطلق مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، "شارة أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" للصقور، خلال فعاليات دورته الـ21 التي تُقام في الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وتؤهِّل الشارة الصقور المُشتراة في "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" والفعاليات والمزادات المصاحبة له، للمشاركة تحت إشراف نادي أبوظبي للصقور في أشواط السباق الجديدة، التي ستُستحدَث للصقور الحاملة للشارة في أربع فئات تشمل "جير بيور"، و"جير قرموشة"، و"جير شاهين"، و"تبع"، ضمن الجولة المُقبلة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور 2024-2025.

وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: "يأتي إطلاق هذه الشارة ترجمةً لتطلعات قيادتنا الرشيدة لدعم جميع الفعاليات الوطنية التي من شأنها أن تُسهم في توفير قيمة مضافة تُعزِّز مكانة أبوظبي عاصمة تجمع بين الحداثة والأصالة، ومركزا رياديا للإبداع والابتكار في مختلف الرياضات والأنشطة التراثية".

وأعرب معاليه عن ثقته في التأثير الإيجابي الكبير لمثل هذه المبادرة على دعم قطاع الصقارة والصقارين محلياً ودولياً، والتي ستُسهم بدورها في تعزيز المشاركة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، وصولاً إلى جميع القطاعات المساندة والرديفة لها.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يعكس إطلاق هذه الشارة التي تحظى برعاية ودعم سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصقارة في الدولة، وسعيها للحفاظ على المُقدَّرات والموروث الشعبي لهذه الرياضات المهمة، وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف الظاهري أن إطلاق هذه الشارة يهدف إلى تقديم الدعم للمنتجين لتعزيز مشاركتهم في المعرض موضحا أن الشارة ستسهم في التحفيز على إدراج الطيور ذات المستويات العالية للمشاركة، وتشجيع الزوار على اقتناء الصقور والتعريف بموروث رياضة الصقارة، وصولاً للترويج للمعرض ودوره في دعم هذه الرياضة محلياً ودولياً".

من ناحيته قال سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين: " فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات ومجموعة أدنيك لإطلاق هذه الشارة، وكلي ثقة بأنها ستسهم في تعزيز تنافسية ومكانة المعرض الإقليمية والعالمية ودعم طيف واسع من القطاعات المساندة ابتداءً من المنتجين وصولاً إلى الخبراء والمهتمين في هذه القطاعات".

وأضاف المحمود أنَّ فِرق العمل في نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجموعة أدنيك، ستعمل على إنجاح أشواط البطولات المستقبلية للشارة تحت مظلة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ما يُسهم بفاعلية في دعم هذه الرياضات المهمة، وتعزيز حضورها وتنافسيتها.

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